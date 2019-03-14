Supremo decide se caixa 2 e corrupção vão para Justiça Eleitoral

Em um momento decisivo para a, o Supremo Tribunal Federal () retoma na tarde desta quinta, 14, o julgamento da ação que decidirá se afica com o pacote completo dos crimes de caixa 2 e corrupção ou se os delitos comuns deverão ser fatiados à

Na prática, o entendimento pode mover casos da Lava Jato que envolvam corrupção e caixa dois das mãos da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. A medida pode afetar pelo menos 21 agentes políticos, incluindo os ex-presidentesr (MDB) e(PT), além de parlamentares da legislatura atual ou passada, como(PSDB) e(PSDB).

Em entrevista ao Estadão, o procurador regional da República, Carlos Lima, disse que o entendimento do STF pode levar à anulação dos processos de todos os condenados pela Lava Jato, incluindo o ex-presidente Luiz Inácioda Silva.

“Corremos o risco não só para o futuro das investigações da Lava Jato, mas para tudo o que ela vez até hoje. É delicado. É quase inacreditável que haja uma intenção real de se tomar essa decisão. Porque podem jogar cinco anos no lixo, por uma questão técnica sem relevância”, afirmou.