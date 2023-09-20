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Pedido de réus rejeitado

STJ nega recurso e ação da Operação Naufrágio vai para última fase

Após decisão na sessão desta quarta (20), relator do caso agora vai abrir prazo para as alegações finais, última etapa antes do julgamento
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

20 set 2023 às 16:12

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 16:12

Sessão da Corte Especial do STJ realizada nesta quarta-feira (20)
Recurso foi negado na sessão da Corte Especial do STJ realizada nesta quarta-feira (20) Crédito: Reprodução/YouTube
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou, em sessão desta quarta-feira (20), pedido de três réus na ação penal relativa à Operação Naufrágio para realizar perícia em áudios que estão no processo. A operação, deflagrada em 2008, trouxe à tona um suposto esquema de venda de sentenças e loteamento de cartórios extrajudiciais envolvendo advogados, membros e servidores do Judiciário capixaba.
O relator do caso, ministro Francisco Falcão, afirmou que "os áudios que a defesa pretende ver periciados fazem parte destes autos há mais de uma década" e a realização de perícia já havia sido expressamente negada anteriormente, por não ver necessidade. O voto dele foi acompanhado à unanimidade pelos demais ministros.
Com a decisão, o relator afirmou que vai abrir prazo para as alegações finais, última etapa antes do julgamento do caso. Conforme a legislação, cada réu deve ter cinco dias para apresentar a manifestação final e o Ministério Público Federal (MPF), dez dias.
O advogado Jonatan Schaider, que defende a ex-servidora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Dione Schaider Pimentel, disse que vai recorrer e alegou equívoco quanto aos áudios mencionados pelo relator. "Após a instrução foram juntados áudios novos pela defesa de um dos acusados. É nesses áudios que queremos que haja perícia", sustenta o advogado.
Além de Dione, o advogado e ex-juiz Frederico Schaider Pimentel e o advogado Paulo Guerra Duque pediram a realização de perícia nos áudios. Ao todo, a ação penal tem 15 réus, entre advogados, servidores, ex-servidores, empresários e até um desembargador do TJES, todos acusados de corrupção.

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