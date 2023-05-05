André Brandino (PSC) vai ser o relator de processo contra colega na Corregedoria da Câmara de Vitória Crédito: Reprodução/YouTube

representação contra Hosken foi protocolada na Câmara de Vitória por Ederson Silva Pereira , o Neno Bahia (Podemos), que é o segundo suplente do partido. No documento, ele acusa Hosken de ter induzido o empresário Sandro Luiz da Rocha, por intermédio do seu assessor Washington Gomes Bermudes, a assinar um documento que, posteriormente, se tornou uma representação por quebra de decoro parlamentar contra Armandinho.

Your browser does not support the audio element. Sorteio define relator de processo contra Hosken na Câmara de Vitória

Além de Monjardim e Brandino, a Corregedoria da Câmara de Vitória tem como membros os vereadores Karla Coser (PT), Davi Esmael (PSD) e Luiz Emanuel (sem partido). Não participaram do sorteio os vereadores Leonardo Monjardim, por ser corregedor-geral e ter atuado na admissão do caso, e Luiz Emanuel, por estar de licença médica e fora das funções temporariamente.

Ao final da reunião desta sexta-feira (5), o corregedor-geral comunicou que Hosken será notificado pela Corregedoria na próxima segunda-feira (8) para apresentar a sua defesa prévia no prazo de dez dias úteis. Depois disso, o processo será encaminhado a Brandino, que, como relator do caso, terá que apresentar um parecer mantendo ou não a admissibilidade da representação, para que então o processo seja instruído.

Monjardim chegou a sugerir ao relator do processo contra Hosken a convocação do servidor Washington Bermudes para prestar depoimento à Corregedoria, paralelamente à apresentação da defesa prévia do vereador investigado. Mas Brandino rejeitou a sugestão, por enquanto

"Vou manter o silêncio, porque fui sorteado para ser o relator e quero analisar todas as vírgulas e pontos do processo. Querendo ou não, os processos têm ligação um com o outro, mas oficialmente são diferentes. Assim que eu tiver um pouco de direcionamento, aí a gente conversa no âmbito da Corregedoria", ressalta Brandino.

Chico Hosken é alvo de apuração na Câmara Crédito: Acervo pessoal

Na última segunda-feira (1º), Hosken divulgou um vídeo no WhatsApp em que comenta sobre a representação contra ele. "O meu suplente resolveu fazer a suposição de que eu teria induzido o senhor Sandro a entrar com o pedido de cassação contra o vereador Armandinho. Sandro já esteve na Câmara, prestou esclarecimentos e nunca citou o meu nome. Tudo vai ser superado e nós vamos ser vencedores", disse o vereador, no vídeo.