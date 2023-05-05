O vereador André Brandino (PSC) foi sorteado para atuar como relator do processo ético-disciplinar, aberto na Corregedoria da Câmara de Vitória, que pede a cassação do vereador Chico Hosken (Podemos) por quebra de decoro parlamentar. O sorteio ocorreu em reunião extraordinária realizada na tarde desta sexta-feira (5).
A Corregedoria da Câmara de Vitória admitiu a representação contra Hosken no último dia 27, conforme parecer de admissibilidade apresentado pelo corregedor-geral, Leonardo Monjardim (Patriota). O sorteio só foi realizado depois de Monjardim consultar a Procuradoria da Câmara, já que outros membros da Corregedoria defendiam que o processo fosse distribuído por prevenção à vereadora Karla Coser (PT). A petista já atua como relatora de outro processo aberto na Casa, que apura quebra de decoro parlamentar por parte do vereador preso e afastado Armandinho Fontoura (Podemos).
Hosken era o primeiro suplente do Podemos e assumiu uma vaga na Câmara de Vitória, em janeiro deste ano, no lugar de Armandinho, afastado do cargo por decisão da Justiça Estadual. Armandinho está preso desde 15 de dezembro, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em função de suspeita de atuar em milícia digital.
A representação contra Hosken foi protocolada na Câmara de Vitória por Ederson Silva Pereira, o Neno Bahia (Podemos), que é o segundo suplente do partido. No documento, ele acusa Hosken de ter induzido o empresário Sandro Luiz da Rocha, por intermédio do seu assessor Washington Gomes Bermudes, a assinar um documento que, posteriormente, se tornou uma representação por quebra de decoro parlamentar contra Armandinho.
Sorteio define relator de processo contra Hosken na Câmara de Vitória
Além de Monjardim e Brandino, a Corregedoria da Câmara de Vitória tem como membros os vereadores Karla Coser (PT), Davi Esmael (PSD) e Luiz Emanuel (sem partido). Não participaram do sorteio os vereadores Leonardo Monjardim, por ser corregedor-geral e ter atuado na admissão do caso, e Luiz Emanuel, por estar de licença médica e fora das funções temporariamente.
Ao final da reunião desta sexta-feira (5), o corregedor-geral comunicou que Hosken será notificado pela Corregedoria na próxima segunda-feira (8) para apresentar a sua defesa prévia no prazo de dez dias úteis. Depois disso, o processo será encaminhado a Brandino, que, como relator do caso, terá que apresentar um parecer mantendo ou não a admissibilidade da representação, para que então o processo seja instruído.
Monjardim chegou a sugerir ao relator do processo contra Hosken a convocação do servidor Washington Bermudes para prestar depoimento à Corregedoria, paralelamente à apresentação da defesa prévia do vereador investigado. Mas Brandino rejeitou a sugestão, por enquanto
"Vou manter o silêncio, porque fui sorteado para ser o relator e quero analisar todas as vírgulas e pontos do processo. Querendo ou não, os processos têm ligação um com o outro, mas oficialmente são diferentes. Assim que eu tiver um pouco de direcionamento, aí a gente conversa no âmbito da Corregedoria", ressalta Brandino.
Na última segunda-feira (1º), Hosken divulgou um vídeo no WhatsApp em que comenta sobre a representação contra ele. "O meu suplente resolveu fazer a suposição de que eu teria induzido o senhor Sandro a entrar com o pedido de cassação contra o vereador Armandinho. Sandro já esteve na Câmara, prestou esclarecimentos e nunca citou o meu nome. Tudo vai ser superado e nós vamos ser vencedores", disse o vereador, no vídeo.
Chico Hosken foi procurado para comentar o sorteio ocorrido nesta sexta-feira (5), mas não atendeu às ligações e nem deu retorno à mensagem enviada pela reportagem de A Gazeta até o momento. O assessor Washington Gomes Bermudes também foi procurado, mas não quis se manifestar sobre o caso.