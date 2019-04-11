Senador Marcos do Val pede impeachment do ministro Gilmar Mendes

A denúncia lista três condutas que, segundo Marcos do Val, são passíveis de processo e julgamento pelo. O senador acusa Gilmar Mendes de exercer influência indevida para a instalação de um complexo industrial em Diamantino (MT), sua cidade natal; de atuar no julgamento dede uma pessoa com quem tinha relacionamento íntimo; e de atuar em um processo com participação de escritório de advocacia do qual sua esposa era sócia.