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Acusações

Senador Marcos do Val pede impeachment do ministro Gilmar Mendes

Do Val apresentou denúncia de crime de responsabilidade contra o ministro Gilmar Mendes, que caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aceitar ou não

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 14:06

Publicado em 

11 abr 2019 às 14:06
A representação do senador Marcos do Val segue para análise da Mesa do Senado Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
O senador Marcos do Val (PPS) apresentou, nesta quarta-feira (10), uma denúncia de crime de responsabilidade contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A representação (PET 9/2019) pode levar ao impeachment do ministro.
A denúncia lista três condutas que, segundo Marcos do Val, são passíveis de processo e julgamento pelo Senado. O senador acusa Gilmar Mendes de exercer influência indevida para a instalação de um complexo industrial em Diamantino (MT), sua cidade natal; de atuar no julgamento de habeas corpus de uma pessoa com quem tinha relacionamento íntimo; e de atuar em um processo com participação de escritório de advocacia do qual sua esposa era sócia.
Senador Marcos do Val pede impeachment do ministro Gilmar Mendes
A denúncia segue para a Mesa e caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aceitá-la ou rejeitá-la. Caso seja aceita, será instalada uma comissão de 21 senadores para emitir parecer. A decisão final caberá ao Plenário. O quórum para o impeachment de um ministro do STF é de dois terços da Casa, ou 54 senadores.
O ministro Gilmar Mendes foi alvo de 16 pedidos de impeachment no Senado desde 2005, maior número entre os integrantes do STF nesse período. A denúncia de Marcos do Val é a primeira assinada por um senador.
 

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