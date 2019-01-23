Se por acaso ele errou, terá que pagar o preço, diz Bolsonaro sobre Flávio

Em entrevista para a agência de notícias Bloomberg, em Davos, nesta quarta-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro disse que, se o senador eleito Flávio Bolsonaro (seu filho mais velho) errou, e se isso for provado, ele terá que pagar.

Bolsonaro desembarca em Davos Crédito: Alan Santos/PR DAVOS

"Se por acaso ele errou, e isso for provado, eu me arrependo como pai, mas ele terá que pagar o preço por essas ações que não podemos aceitar."

A agência de notícias considerou que a investigação sobre Flávio Bolsonaro corre o risco de "minar a agenda anticorrupção do presidente".

Flávio está na berlinda desde que foram divulgadas as movimentações financeiras atípicas de R$ 1,2 milhão do ex-assessor dele Fabrício Queiroz, registradas pelo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).