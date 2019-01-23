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Caso Coaf

Se por acaso ele errou, terá que pagar o preço, diz Bolsonaro sobre Flávio

Presidente deu entrevista em Davos, na Suíça

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 12:04

Publicado em 

23 jan 2019 às 12:04
Em entrevista para a agência de notícias Bloomberg, em Davos, nesta quarta-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro disse que, se o senador eleito Flávio Bolsonaro (seu filho mais velho) errou, e se isso for provado, ele terá que pagar.
Bolsonaro desembarca em Davos Crédito: Alan Santos/PR DAVOS
"Se por acaso ele errou, e isso for provado, eu me arrependo como pai, mas ele terá que pagar o preço por essas ações que não podemos aceitar."
A agência de notícias considerou que a investigação sobre Flávio Bolsonaro corre o risco de "minar a agenda anticorrupção do presidente".
Flávio está na berlinda desde que foram divulgadas as movimentações financeiras atípicas de R$ 1,2 milhão do ex-assessor dele Fabrício Queiroz, registradas pelo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).
O senador eleito e outros 26 deputados estaduais do Rio, com assessores citados em do Coaf, são alvo de investigação por improbidade.

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