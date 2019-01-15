Renzo Vasconcelos quer vaga na Mesa Diretora da Assembleia

O vereador Renzo Vasconcelos durante a convenção partidária do PPS em Colatina Crédito: Raquel Lopes

O deputado estadual eleito Renzo Vasconcelos (PP) quer um lugar na Mesa Diretora da Casa, “não necessariamente como presidente”. E até comunicou isso ao atual chefe do Poder Legislativo, Erick Musso (PRB), hoje cotado para ser reeleito sem muitos obstáculos.

A movimentação de Renzo, ainda que não verbalizada oficialmente por ele até esta segunda-feira (14), já havia sido detectada nos bastidores. Agora, o deputado eleito fala até em outros espaços relacionados à Mesa.

"Não podemos ser candidatos de nós mesmos, ou nós somos de um grupo e o grupo decide junto ou é melhor você parar por aí. Fiz um movimento pensando na Mesa Diretora, comuniquei isso ao atual presidente, até porque as ideias podem convergir lá na frente. Não necessariamente tenho que ser presidente de algo imposto. Isso é democracia, eleição. Falei com ele, me coloquei à disposição. Estou fazendo um movimento junto com os atuais deputados, de fazer parte da Mesa. Mas os novos têm o direito, as urnas mostraram isso. Não necessariamente eu, algum dos novos fazer parte da Mesa", afirmou, à reportagem do

Gazeta Online

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Questionado se teria interesse em ser primeiro ou segundo secretário da Mesa Diretora, os dois postos de maior relevância, depois da própria presidência, Renzo não titubeou: "Sim, tenho interesse em fazer parte da Mesa. Como presidente, como primeiro ou segundo secretário".

Nesta segunda, na sessão que votou o Orçamento do Estado para 2019, Renzo passou boa parte do tempo dentro do plenário, conversando com deputados ao pé do ouvido. Mas diz que o assunto principal não foi a eleição do dia 1º de fevereiro, na Casa. "Foi também, minimamente. Mas vim procurar entender um pouco mais do Orçamento e me colocar à disposição. Vim aprender um pouco."

O governador Renato Casagrande (PSB) já iniciou conversas com parlamentares, eleitos e reeleitos, sobre o comando do Legislativo. Apesar de esta ser uma decisão que cabe exclusivamente aos deputados, o Executivo sempre fica de olho, afinal, um presidente oposicionista, por exemplo, poderia dificultar muito a votação de projetos vindos do governo.

"DOS ANTIGOS"

Renzo, do PP, partido que esteve ao lado do socialista desde o início na campanha eleitoral, diz que ainda deve voltar a conversar com o socialista, mas afirma que o governador já indicou que apoiaria um parlamentar reeleito, que não é o caso dele.