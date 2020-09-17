PT fecha chapa com Rede para disputa em Cachoeiro de Itapemirim

Joana Darck Caetano disputará a eleição com o capitão Vinícius Sousa, do Rede Sustentabilidade Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, definiu na noite desta quarta-feira (16), a chapa para disputar a prefeitura. A ex-secretária de Cultura de Cachoeiro Joana Darck Caetano disputará a eleição com o capitão Vinícius Sousa, da Rede Sustentabilidade, como vice.

A convenção partidária dos petistas reuniu alguns filiados na sede do Sindimármore e também foi realizada por vídeo. O PT esteve à frente da gestão municipal, com Carlos Casteglione, por dois mandatos, desde 2008. Além da união da Rede, outra sigla que fechou coligação com o PT foi o PC do B.

Joana Darck é formada em Ciências Sociais, Direito, pós- graduada em Gestão Estratégica de Políticas Públicas e mestra em História Social das Relações Políticas. Durante o governo de Casteglione, exerceu os cargos de secretária de Cultura e diretora de assuntos pedagógicos na Secretaria de Educação. Ela também foi professora da rede pública estadual.

PAULO SÉRGIO DE CASTRO

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), também definiu na noite de ontem em convenção, o nome do candidato que vai disputar a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim pela sigla. Será o subtenente Paulo Sérgio de Castro Alemães, de 50 anos. A chapa puro-sangue será formada por outro militar, com o vice Sargento Chamasquini.

BRENO ROBLES

Breno Robles, que já vinha sendo anunciado pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros), teve seu nome confirmado nesta quarta-feira (16), durante a convenção partidária. A sigla fechou a chapa com o partido Democracia Cristã, que indicou o nome de Aldo Abreu para vice.

Breno Robles (Pros) disputará campanha com Aldo Abreu (DC) Crédito: Reprodução/ Redes sociais