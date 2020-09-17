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Eleições

PT fecha chapa com Rede para disputa em Cachoeiro de Itapemirim

A candidata pelo PT será Joana Darck Caetano. O PTB e o Pros também lançaram suas apostas na disputa ao cargo de prefeito

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 20:02
Joana Darck Caetano disputará a eleição com o capitão Vinícius Sousa, do Rede Sustentabilidade
Joana Darck Caetano disputará a eleição com o capitão Vinícius Sousa, do Rede Sustentabilidade Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, definiu na noite desta quarta-feira (16), a chapa para disputar a prefeitura. A ex-secretária de Cultura de Cachoeiro Joana Darck Caetano disputará a eleição com o capitão Vinícius Sousa, da Rede Sustentabilidade, como vice.
A convenção partidária dos petistas reuniu alguns filiados na sede do Sindimármore e também foi realizada por vídeo. O PT esteve à frente da gestão municipal, com Carlos Casteglione, por dois mandatos, desde 2008. Além da união da Rede, outra sigla que fechou coligação com o PT foi o PC do B.
Joana Darck é formada em Ciências Sociais, Direito, pós- graduada em Gestão Estratégica de Políticas Públicas e mestra em História Social das Relações Políticas. Durante o governo de Casteglione, exerceu os cargos de secretária de Cultura e diretora de assuntos pedagógicos na Secretaria de Educação. Ela também foi professora da rede pública estadual.

PAULO SÉRGIO DE CASTRO

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), também definiu na noite de ontem em convenção, o nome do candidato que vai disputar a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim pela sigla. Será o subtenente Paulo Sérgio de Castro Alemães, de 50 anos. A chapa puro-sangue será formada por outro militar, com o vice Sargento Chamasquini.

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BRENO ROBLES

Breno Robles, que já vinha sendo anunciado pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros), teve seu nome confirmado nesta quarta-feira (16), durante a convenção partidária. A sigla fechou a chapa com o partido Democracia Cristã, que indicou o nome de Aldo Abreu para vice.
Breno Robles (Pros) disputará campanha com Aldo Abreu (DC) Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Professor há 18 anos, o candidato atua desde 2017 na administração pública de Marataízes, com passagens pela secretaria de educação, governo e atualmente como superintendente de compras na Secretaria de administração. Robles também foi coordenador da campanha do presidente Jair Bolsonaro no Sul do Estado, quando presidia o PSL em Cachoeiro de Itapemirim.

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