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Assembleia Legislativa

PSB pede para sair do blocão parlamentar da Assembleia

Blocão foi formado para constituir comissões no início da legislatura

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 00:58

Natalia Devens

Natalia Devens

Publicado em 

16 abr 2019 às 00:58
Deputado estadual Sergio Majeski (PSB) fez o requerimento Crédito: Ales/Divulgação
Os deputados estaduais do PSB, Sergio Majeski e Freitas, pediriam desligamento do blocão parlamentar formado na Assembleia no início deste ano, do qual ainda fazem parte 17 das 20 legendas com representação na Casa.
O requerimento foi feito no final da sessão de ontem, a pedido de Majeski, e recebeu críticas de José Esmeraldo (MDB). “Tem três meses de governo e já estão saindo?”, provocou.
“O bloco parlamentar foi montado só para formar as comissões, e isso já passou. Ele impede, inclusive, que os partidos possam se manifestar no momento do Grande Expediente, que deveria ser dividido entre as lideranças partidárias”, rebateu Majeski.
Além do PSB, PPS e DEM já não faziam mais parte do blocão. O líder do bloco, Marcelo Santos (PDT), acatou o pedido.

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