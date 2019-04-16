PSB pede para sair do blocão parlamentar da Assembleia

O requerimento foi feito no final da sessão de ontem, a pedido de Majeski, e recebeu críticas de(MDB). “Tem três meses de governo e já estão saindo?”, provocou.

“O bloco parlamentar foi montado só para formar as comissões, e isso já passou. Ele impede, inclusive, que os partidos possam se manifestar no momento do Grande Expediente, que deveria ser dividido entre as lideranças partidárias”, rebateu Majeski.