Vereadores de Vitória votam projeto sobre piso da enfermagem a servidores da Capital Crédito: Assessoria CMV

Câmara de Vitória aprovou, por 11 votos a três, na sessão ordinária desta quarta-feira (13), projeto de lei de autoria do Executivo municipal que autoriza a prefeitura da Capital a usar valor repassado pela União para complementar os salários dos servidores que exercem os cargos de enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, a fim de garantir o cumprimento do piso nacional salarial da categoria.

A votação ocorreu em regime de urgência, sob protestos de servidores municipais que ocupavam a galeria do Legislativo municipal e exibiam cartazes ameaçando paralisação dos profissionais da enfermagem. Veja como votaram os vereadores:

A favor

Anderson Goggi (PP)

André Moreira (Psol)

Dalto Neves (PDT)

Davi Esmael (PSD)

Duda Brasil (União)

Karla Coser (PT)

Leonardo Monjardim (Patriota)

Luiz Emanuel (Republicanos)

Luiz Paulo Amorim (Solidariedade)

Maurício Leite (Cidadania)

Vinícius Simões (Cidadania)

Contra

Aloisio Varejão (PSB)

André Brandino (PSC)

Chico Hosken (Podemos)



Os manifestantes questionavam, entre outros pontos, trecho do texto enviado pela prefeitura prevendo que o valor da complementação salarial não vai integrar os vencimentos do servidor e nem poderá ser utilizado na base de cálculo para quaisquer benefícios ou adicionais previstos na legislação municipal.

Essa previsão no Projeto de Lei 210/2023, além de outros trechos, foram contestados por alguns vereadores presentes e por meio da apresentação de quatro emendas parlamentares pelos vereadores de oposição Karla Coser (PT) e Vinicius Simões (Cidadania).

Your browser does not support the audio element. Projeto aprovado em Vitória associa piso da enfermagem a repasses da União

Antes da discussão das emendas, a sessão foi interrompida por meia hora, atendendo a um pedido do vereador Duda Brasil (União), líder do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) na Câmara.

Inicialmente, foram rejeitadas as duas emendas que previam a exclusão do trecho que determina que o valor repassado mensalmente aos servidores será limitado ao valor transferido pela União, e da parte que prevê que o pagamento do valor será efetuado por meio de complementação e não irá integrar os vencimentos dos servidores.

As outras duas emendas, que modificavam o projeto original do Executivo, foram votadas como destaques e ambas rejeitadas. De autoria de Karla, a Emenda 103/2023 previa que o repasse fizesse parte dos vencimentos do servidor e também autorizava que, se houvesse interrupção dos repasses da União ou necessidade, o Executivo usasse recursos municipais para cumprimento do piso salarial nacional da enfermagem.

Os vereadores da Comissão de Finanças alegaram que essa emenda criaria despesas para o Executivo e, por isso, seria inconstitucional.

Já a Emenda 104/2023, de autoria de Vinicius Simões, previa alteração do artigo 3º do projeto para que o pagamento da complementação fosse discriminada no contracheque e integrada ao vencimento do servidor para todos os fins.

Os dois autores das emendas, além do vereador de oposição André Moreira (Psol), usaram a tribuna da Câmara para protestar e tiveram atritos com outros vereadores da base governista.

Vereadores de oposição em Vitória questionam projeto do Executivo sobre complementação salarial a servidores da enfermagem Crédito: Assessoria CMV

Mesmo argumentando que o texto pode trazer graves prejuízos à categoria, principalmente por não permitir que os valores complementados sejam computados para fins de aposentadoria e por não garantir que todos os profissionais recebem o piso mesmo que a União deixe de repassar recursos, os três vereadores de oposição votaram a favor da proposta. Já os vereadores Aloisio Varejão (PSB), André Brandino (PSC) e Chico Hosken (Podemos) se manifestaram contra o projeto.

O que diz o projeto

O Projeto de Lei 210/2023 determina que o valor a ser repassado todo mês ao servidor será aquele informado no site InvestSUS e será limitado ao recurso efetivamente transferido pela União.

O piso nacional da enfermagem está previsto na Lei Federal 14.434/2023, que estabelece remuneração mínima de R$ 4.750 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos de enfermagem e 50% para parteiras e auxiliares de enfermagem.

De acordo com informações da secretária municipal de Saúde, Magda Lamborghini, o repasse do valor disponibilizado pela União para os servidores dos cargos da enfermagem é de R$ 2, 3 bilhões e terá impacto orçamentário de R$ 1,66 milhões para 2023, relativo às despesas com pessoal e encargos no órgão.