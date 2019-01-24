Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suiça

Prioridade é combater a grande corrupção no Brasil, diz Moro

Ministro da Justiça e Segurança Pública participa de um painel sobre o combate ao crime globalizado no Fórum Econômico de Davos, na Suiça

Publicado em 

24 jan 2019 às 17:36

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 17:36

Sérgio Moro, Ministro da Justiça e Segurança Pública Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, disse nesta quinta-feira (24) que a "primeira ideia" à frente do ministério é combater a grande corrupção no Brasil, e que essa ação deve ter impactos no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas e à violência. Participando em painel sobre o combate ao crime globalizado no Fórum Econômico de Davos o ministro afirmou, ainda, que o governo federal deve estar à frente nesse processo.
Respondendo a uma pergunta sobre como combater o crime organizado, que tem praticado ações violentas em Estados brasileiros, como o Ceará, Moro disse que o problema atinge não só o Brasil, mas também outros países da América Latina.
"Tomei o compromisso de mudar as coisas. A primeira ideia é combater a grande corrupção, porque o Brasil é provavelmente o País que fez mais contra a corrupção nos últimos dez anos no mundo", disse o ex-juiz da Operação Lava Jato no Paraná. "Nossa primeira medida será enviar um projeto não apenas sobre a corrupção, mas o crime organizado e a violência", uma vez que essas coisas andam juntas, acrescentou.
Para o ministro, o governo federal precisa tomar a frente no processo de combate à corrupção, que até agora foi feito por promotores e pela polícia.
> Para entidades, mudança na Lei de Acesso à Informação é "deplorável"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Corrupção
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados