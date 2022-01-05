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A partir do dia 12

Prefeitura de Cariacica anuncia abono de R$ 1 mil para servidores

Decisão foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (4) e vai beneficiar 2.908 servidores ativos e 1.356 servidores inativos, incluindo aposentados e pensionistas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 jan 2022 às 11:28

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 11:28

Data: 23/01/2020 - ES - Vila Velha - Prefeitura Municipal de Cariacica Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
A Prefeitura de Cariacica anunciou um abono de R$ 1 mil para servidores que será pago já em janeiro Crédito: Ricardo Medeiros
Os servidores públicos do município de Cariacica, incluindo pensionistas e aposentados, receberão um valor extra de R$ 1 mil. A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (4) e, conforme a Prefeitura de Cariacica, o dinheiro vai cair na conta dos beneficiados a partir do dia 12 de janeiro.
Ao todo, de acordo com a prefeitura, serão beneficiados 2.908 servidores ativos e 1.356 servidores inativos, que receberão o abono na folha de pagamento.
Conforme descrito pela administração municipal, o valor será pago como uma parcela extra do auxílio-administração para servidores do quadro geral, enquanto aposentados e pensionistas receberão na forma de abono salarial.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Também foi anunciado pela prefeitura um reajuste de 50% no auxílio alimentação, passando de R$ 200 para R$ 300 a partir já deste mês de janeiro. O aumento no benefício, de acordo com a administração, atingirá 6.850 servidores.
A Prefeitura de Cariacica ressaltou ainda que os profissionais do magistério foram contemplados no mês de novembro de 2020 com abono de R$ 5 mil, além dos R$ 3,5 mil de auxílio tecnológico e, desta forma, não receberão o valor extra neste mês. Este auxílio tecnológico, de acordo com a prefeitura, também foi pago aos demais profissionais da educação do município.

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