Prefeitura de Cariacica anuncia abono de R$ 1 mil para servidores

A Prefeitura de Cariacica anunciou um abono de R$ 1 mil para servidores que será pago já em janeiro Crédito: Ricardo Medeiros

Os servidores públicos do município de Cariacica , incluindo pensionistas e aposentados, receberão um valor extra de R$ 1 mil. A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (4) e, conforme a Prefeitura de Cariacica , o dinheiro vai cair na conta dos beneficiados a partir do dia 12 de janeiro.

Ao todo, de acordo com a prefeitura, serão beneficiados 2.908 servidores ativos e 1.356 servidores inativos, que receberão o abono na folha de pagamento.

Conforme descrito pela administração municipal, o valor será pago como uma parcela extra do auxílio-administração para servidores do quadro geral, enquanto aposentados e pensionistas receberão na forma de abono salarial.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Também foi anunciado pela prefeitura um reajuste de 50% no auxílio alimentação, passando de R$ 200 para R$ 300 a partir já deste mês de janeiro. O aumento no benefício, de acordo com a administração, atingirá 6.850 servidores.