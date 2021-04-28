O prefeito de Domingos Martins, Wanzete Kruger (PP), foi diagnosticado com Covid-19. Segundo comunicado divulgado pela prefeitura, ele testou positivo para a doença na última segunda-feira (26) e passa bem.
Kruger vai cumprir isolamento em casa nos próximos 15 dias. Enquanto fica afastado, o vice-prefeito Fábio Trarbach (PSD) assume a administração municipal.
Prefeito de Domingos Martins é diagnosticado com Covid-19
Até esta quarta-feira (28), o município de Domingos Martins havia registrado 3.108 casos para a Covid-19 e 56 mortes pela doença.