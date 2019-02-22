PF faz buscas em endereços ligados a Ciro Nogueira (PP)

Cerca de 30 policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina (PI), Brasília (DF) e São Paulo (SP). Segundo a PF, a investigação teve como origem os depoimentos prestados por colaboradores do Grupo J&F, dono da, que afirmaram terem repassado cerca de R$ 43 milhões ao Partido Progressista, em pagamentos em espécie e doações oficiais, por intermédio do citado senador, em troca de apoio político do partido na campanha eleitoral para a eleição presidencial de 2014.