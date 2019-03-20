PEC quer obrigar governo do ES a divulgar detalhes de incentivos fiscais

Assembleia Legislativa: projeto de lei de deputados Crédito: Gazeta Online

Os deputados estaduais Sergio Majeski (PSB) e Lorenzo Pazolini (sem partido) apresentaram Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para revogar uma emenda aprovada ainda em 2015 e que desobrigou governos e prefeituras de publicar periodicamente informações detalhadas sobre benefícios e incentivos fiscais concedidos a empresas de diversos segmentos.

A PEC, lida nesta terça-feira (19) na Assembleia, pretende devolver à Constituição o artigo 145, o que tornava obrigatória a divulgação de relatórios em até seis meses após o encerramento de cada exercício e que acabou revogado.

No entanto, valores ou percentuais obtidos por cada uma das empresas não são revelados. Ou seja, a divulgação não é feita nos mesmos moldes previstos quando o artigo 145 da Constituição Estadual ainda vigorava.