Orçamento do ES é enviado à Assembleia com corte de R$ 493 milhões

Os secretários Álvaro Duboc e Rogelio Pegoretti apresentaram a nova proposta de lei orçamentária Crédito: Ademir Ribeiro/Secom

A proposta de lei orçamentária para 2019, elaborada pelo governo de Renato Casagrande (PSB), é de R$ 17,7 bilhões, montante 2,7% menor que o Orçamento proposto pelo governo anterior. A equipe de Paulo Hartung (sem partido) havia fixado o total em R$ 18,2 bilhões. A diferença numérica entre os dois projetos é de R$ 493 milhões.

> Veja abaixo tabela com análise dos cortes

A matéria foi simbolicamente entregue nesta terça-feira (08) por Casagrande ao presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB). Os deputados se reúnem extraordinariamente nesta quarta-feira (09) para que o Orçamento comece a tramitar. O texto deve ser aprovado na próxima segunda-feira (14).

Na comparação com a lei orçamentária de 2018, o novo projeto é, globalmente, 5,04% maior. Para o ano passado, haviam sido orçados R$ 16,8 bilhões.

Em relação à proposta anterior, elaborada pelo governo passado, há redução orçamentária de cerca de 3% em áreas importantes para o Estado. É o caso, por exemplo, de saúde e educação (veja na tabela abaixo).

Em geral, o novo projeto não guarda diferenças profundas em relação à proposta anterior. Tanto o principal corte quanto o principal aumento orçamentário, em ambas as propostas, se deram nas mesmas áreas.

O novo texto estabelece uma redução de 62% no orçamento da Vice-Governadoria, com relação ao orçado para 2018. O corte se deu porque o órgão perdeu atribuições, como a de tratar dependência química no Estado. A proposta de Hartung previa 61% a menos, na comparação com o orçamento de 2018.

JUSTIÇA

O maior crescimento no Orçamento, em relação a 2018, é para a Secretaria de Justiça (Sejus). O chefe da pasta de Planejamento, Álvaro Duboc, explicou que o incremento é necessário para fazer frente aos custos gerados pelo aumento da população carcerária.

Na proposta anterior, a que será substituída pela que foi apresentada pelo novo governo, o aumento nos recursos destinados à Sejus seria de 33%.

Também não foi alterado o repasse para os demais Poderes.

Assembleia Legislativa: deputados irão analisar peça orçamentária enviada pelo governo do Estado Crédito: Gazeta Online

Os secretários consideraram necessário reduzir em R$ 408 milhões as previsões de receitas para 2019. É que eles preveem, por exemplo, que as arrecadações de IPI, royalties e participações especiais serão menores que as estimadas pelo governo passado. O secretário da Fazenda, Rogelio Pegoretti, citou o preço médio do barril de petróleo usado como referência. O governo Hartung usava US$ 65 como parâmetro. O novo governo vai usar US$ 60.

Com menos receita, seria necessário reduzir também as despesas. Descontados os percentuais de deduções, os R$ 408 milhões a menos na receita de caixa demandam um corte de R$ 372 milhões nas despesas. Serão R$ 212,6 milhões a menos nos gastos com pessoal, R$ 71,6 milhões a menos em custeio e R$ 87,7 milhões em investimentos com recursos de caixa.

O governo também fez a revisão das receitas com operações de créditos, de R$ 1,045 bilhão para R$ 924 milhões. Essas reduções somam os R$ 493 milhões retirados do Orçamento global anterior. "As alterações visam dar garantia ao cumprimento da LRF e adequar a peça orçamentária à realidade do cenário econômico. Fizemos ajustes na receita e também mexemos nas despesas", frisou Duboc.

REVISÃO

A reelaboração do Orçamento deixado pelo governo anterior remonta ao que ocorreu em 2015. Na época, Casagrande e Hartung estavam em posições inversas. A equipe econômica do agora ex-governador refez a peça orçamentária por entender que a feita por Casagrande inflou as receitas previstas e criou uma "peça de ficção".

Quatro anos depois, a necessidade de recalcular a previsão de receitas também foi argumento utilizado. Duboc e Pegoretti evitaram politizar o debate. O chefe do Planejamento disse apenas que a proposta anterior tinha "inconsistências".

Emenda da bancada para Hospital de Cariacica

A redução do Orçamento fez com que parte dos investimentos fosse sacrificada. Considerado o total deles com todas as fontes de receita, a redução é de 11,96%, quando comparado aquilo que foi orçado para 2018 e o que está sendo orçado para 2019. Era R$ 1,5 bilhão. Agora, será R$ 1,3 bilhão.

Segundo o governo, foram removidos das previsões de investimentos recursos que não poderiam ser executados em 2019. Entre eles, parte do que estava destinado para obras como o do Hospital Geral de Cariacica e para o Cais das Artes.

No caso do hospital, havia uma emenda da bancada federal de R$ 74 milhões e, ainda, R$ 34 milhões de recursos do Tesouro. O governo entende que as emendas – dinheiro da União – serão suficientes para a etapa deste ano. O valor total da obra é estimado em R$ 280 milhões. Para o Cais das Artes, foram retirados R$ 10 milhões da previsão. Ficaram outros R$ 15 milhões para 2019.

O raciocínio foi o mesmo para rever as receitas com operações de crédito, encolhidas, em 11,5%. Era de mais de R$ 1 bilhão no projeto anterior e caiu para R$ 924 milhões.