Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
1 de maio

No Dia do Trabalhador, manifestantes fazem ato a favor de Bolsonaro em Vila Velha

No início da tarde deste domingo (1°), os manifestantes se reuniram em Vila Velha, em ato a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL)

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 12:52

Publicado em 

01 mai 2022 às 12:52
Manifestantes se reuniram na Praia da Costa, em Vila Velha, Grande Vitória, na tarde deste domingo (1º), em um ato político a favor do governo Jair Bolsonaro (PL). A manifestação ocorreu neste Dia do Trabalhador, data também marcada por manifestações contra o presidente. O ato foi encerrado por volta das 17h30 e, de acordo com a Polícia Militar, reuniu cerca de três mil pessoas.
A concentração ocorreu no posto Moby Dick, na Praia da Costa, e, de acordo com a Rodosol, que administra a Terceira Ponte, às 14h14 todos os acessos à via foram interditados. A recomendação era de que fosse usada a Segunda Ponte como trajeto alternativo.
Às 17h44 a Rodosol atualizou a situação informando que a Terceira Ponte havia sido liberada no sentido sul (Vitória - Vila Velha) e que o sentido norte da Ponte ainda permanecia bloqueado para veículos. Às 18 horas, a concessionária também autorizou o tráfego no sentido Vila Velha-Vitória.

No Dia do Trabalhador, manifestantes fazem ato a favor de Bolsonaro em Vila Velha

Uma equipe de reportagem da TV Vitória foi impedida de registrar a manifestação antes da chegada à ponte e teve que sair do meio do protesto.

REFORÇO NA SEGURANÇA 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que, devido aos protestos a favor e contra Bolsonaro previstos para o Dia do Trabalhador, preparou um esquema de segurança especial. O efetivo total dedicado aos eventos é de 90 agentes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros e integrantes das Guardas Municipais de Vila Velha e Vitória.
Demandada, a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) informou que as ações de trânsito e de segurança comunitária foram planejadas com antecedência. Os efetivos da Romu e do Grupamento Tático Operacional (GTO) estão atuando nas ruas, em operação especial, desde as 7 horas deste domingo, com o apoio operacional do videomonitoramento nos pontos de manifestação. Até o momento, a Guarda não registrou nenhuma ocorrência e informou que a interdição e liberação do trânsito na Terceira Ponte é de responsabilidade do Governo do Estado.

Veja Também

Sem PSOL, Audifax Barcelos lança pré-candidatura ao governo do ES

Vice-governadora do ES declara apoio a Lula e Casagrande prega união

Vereador da Serra terá que indenizar colega em R$ 5 mil por chamá-lo de mentiroso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Jair Bolsonaro Manifestação Protestos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados