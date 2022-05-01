Manifestantes se reuniram na Praia da Costa, em Vila Velha, Grande Vitória, na tarde deste domingo (1º), em um ato político a favor do governo Jair Bolsonaro (PL). A manifestação ocorreu neste Dia do Trabalhador, data também marcada por manifestações contra o presidente. O ato foi encerrado por volta das 17h30 e, de acordo com a Polícia Militar, reuniu cerca de três mil pessoas.
A concentração ocorreu no posto Moby Dick, na Praia da Costa, e, de acordo com a Rodosol, que administra a Terceira Ponte, às 14h14 todos os acessos à via foram interditados. A recomendação era de que fosse usada a Segunda Ponte como trajeto alternativo.
Às 17h44 a Rodosol atualizou a situação informando que a Terceira Ponte havia sido liberada no sentido sul (Vitória - Vila Velha) e que o sentido norte da Ponte ainda permanecia bloqueado para veículos. Às 18 horas, a concessionária também autorizou o tráfego no sentido Vila Velha-Vitória.
No Dia do Trabalhador, manifestantes fazem ato a favor de Bolsonaro em Vila Velha
Uma equipe de reportagem da TV Vitória foi impedida de registrar a manifestação antes da chegada à ponte e teve que sair do meio do protesto.
REFORÇO NA SEGURANÇA
A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que, devido aos protestos a favor e contra Bolsonaro previstos para o Dia do Trabalhador, preparou um esquema de segurança especial. O efetivo total dedicado aos eventos é de 90 agentes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros e integrantes das Guardas Municipais de Vila Velha e Vitória.
Demandada, a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) informou que as ações de trânsito e de segurança comunitária foram planejadas com antecedência. Os efetivos da Romu e do Grupamento Tático Operacional (GTO) estão atuando nas ruas, em operação especial, desde as 7 horas deste domingo, com o apoio operacional do videomonitoramento nos pontos de manifestação. Até o momento, a Guarda não registrou nenhuma ocorrência e informou que a interdição e liberação do trânsito na Terceira Ponte é de responsabilidade do Governo do Estado.