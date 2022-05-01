Manifestantes se reuniram na Praia da Costa, em Vila Velha, Grande Vitória, na tarde deste domingo (1º), em um ato político a favor do governo Jair Bolsonaro (PL). A manifestação ocorreu neste Dia do Trabalhador, data também marcada por manifestações contra o presidente . O ato foi encerrado por volta das 17h30 e, de acordo com a Polícia Militar, reuniu cerca de três mil pessoas.

A concentração ocorreu no posto Moby Dick, na Praia da Costa, e, de acordo com a Rodosol, que administra a Terceira Ponte, às 14h14 todos os acessos à via foram interditados. A recomendação era de que fosse usada a Segunda Ponte como trajeto alternativo.

🚘 Terceira Ponte totalmente liberada para o tráfego de veículos. [18:05] — RodoSol (@RodoSol) May 1, 2022

Às 17h44 a Rodosol atualizou a situação informando que a Terceira Ponte havia sido liberada no sentido sul (Vitória - Vila Velha) e que o sentido norte da Ponte ainda permanecia bloqueado para veículos. Às 18 horas, a concessionária também autorizou o tráfego no sentido Vila Velha-Vitória.

No Dia do Trabalhador, manifestantes fazem ato a favor de Bolsonaro em Vila Velha

Uma equipe de reportagem da TV Vitória foi impedida de registrar a manifestação antes da chegada à ponte e teve que sair do meio do protesto.

REFORÇO NA SEGURANÇA

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que, devido aos protestos a favor e contra Bolsonaro previstos para o Dia do Trabalhador, preparou um esquema de segurança especial. O efetivo total dedicado aos eventos é de 90 agentes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros e integrantes das Guardas Municipais de Vila Velha e Vitória.