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Absolvido de acusação de estupro

Não há prova suficiente para condenar Luiz Durão, diz Justiça

Extrato da decisão da 2ª Vara Criminal foi publicada nesta sexta-feira no Diário da Justiça. O ex-deputado foi absolvido de acusação de estupro

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 17:23

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

18 out 2019 às 17:23
Luiz Durão, ex-deputado estadual, saindo do Fórum, em Serra Sede, após audiência, com advogado, em maio de 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva
O ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT) foi absolvido da acusação de estupro porque a 2ª Vara Criminal da Serra concluiu não haver provas suficientes que pudessem condená-lo. O resultado foi formalmente publicado nesta sexta-feira (18) no Diário da Justiça eletrônico.
"Em razão do que foi até aqui analisado, resulta o acusado Luiz Durão absolvido da imputação criminal descrita na denúncia, por não existir prova suficiente para a condenação", diz a publicação que deu a ciência sobre o desfecho na primeira instância.
Até então, só havia a informação de absolvição por parte defesa do ex-deputado. O Ministério Público Estadual (MPES) já apresentou recurso à decisão
Na denúncia oferecida à Justiça, que agora terminou com a absolvição em primeira instância, a Procuradoria-Geral de Justiça disse que Luiz Durão não apenas estuprou a menina como premeditou o crime
Durão deu carona à menina, em uma viagem de Linhares a Vitória, no dia 4 de janeiro, e entrou no motel com ela durante o trajeto. A denúncia relata que o político passou a mão nas partes íntimas da garota durante o percurso e que ela enviou mensagens a amigos avisando que estava sofrendo assédio.
Em entrevista, o político de 72 anos disse que a relação sexual com a garota, na época com 17 anos, foi consensual e sugeriu que a menina o "provocou" . "Sou político, mas sou homem. Se a pessoa quer e me provoca para isso, se eu não faço, vão me chamar de quê? De gay", declarou.

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