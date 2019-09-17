Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cargos comissionados

MPES recebe lista de presença na Assembleia do dia da votação de projeto

Ministério Público quis saber os nomes dos que estiveram na sede do Legislativo no dia que os parlamentares aprovaram a criação de 307 cargos comissionados para o próprio MP
Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

17 set 2019 às 14:51

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 14:51

Plenário da Assembleia no dia da votação de projetos do MP. Nas galerias, servidores do MP protestaram Crédito: WELLINGTOM ABNER/Ales
A Assembleia informou ao Ministério Público Estadual (MPES) os nomes de todas as pessoas que estiveram na sede do Legislativo, em Vitória, no dia 16 de julho.
A lista foi encaminhada a pedido da própria instituição. Naquele dia, a Casa votava dois projetos de autoria do MPES. E servidores do MP foram lá acompanhar. O principal tópico era a criação de 307 cargos comissionados, o que não agrada aos efetivos. 
Os nomes, que incluem, claro, não apenas os servidores do Ministério Público, mas todos que passaram pela recepção da Assembleia, foi protocolada no último dia 10 e enviada à Comissão Processante Permanente. Cabe ao órgão a abertura de sindicâncias, que podem ou não resultar em processos administrativos. 
> A íntegra do e-mail que pode fazer servidor do MPES ser demitido
Reservadamente, servidores disseram ao Gazeta Online que os que foram à Assembleia acompanhar, das galerias, a votação dos projetos estavam de folga, com autorização das chefias imediatas, ou de férias.  
O presidente da Comissão Processante Permanente, promotor Danilo Raposo Lírio, enviou, no próprio dia 16 de julho, uma circular aos demais promotores solicitando "criteriosa avaliação quanto à concessão de abonos e folgas" e pedindo para que eventuais ausências fossem comunicadas à comissão.
> TJES devolve a Eder processo contra Majeski. Deputado pode ser processado
O documento citava informações sobre servidores estarem procurando suas chefias imediatas "visando o afastamento de suas funções no horário expediente mediante concessão de abono/folga, visando participar de movimento supostamente contrário aos projetos" apresentados pela chefia do MPES.
Os cargos comissionados e demais itens constantes nos projetos do Ministério Público, incluindo a criação do 13º de auxílio-alimentação para os servidores da instituição, foram aprovados pelos deputados estaduais.
Depois, o governador Renato Casagrande (PSB) vetou o 13º e outros pontos, mas sancionou a criação de cargos
À reportagem, a Assembleia Legislativa apenas confirmou que enviou os nomes em atendimento à solicitação do Ministério Público. O MPES, por sua vez, ainda não respondeu aos questionamentos. Não informou, por exemplo, o que a comissão processante pretende fazer com a lista. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES MPES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados