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Mudança na Sefaz

Marcelo Altoé será o novo secretário da Fazenda do ES

Novo titular da Sefaz vai assumir na segunda-feira (9), segundo anunciou o governador Casagrande. Ele ocupará o lugar de Rogelio Pegoretti, que pediu demissão por motivos pessoais. Altoé é  subsecretário de Integridade Governamental e Empresarial

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 18:41

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

04 ago 2021 às 18:41
Marcelo Martins Altoé, nomeado para a Sefaz, ocupava o cargo de subsecretário de Estado de Integridade Governamental e Empresarial
Marcelo Martins Altoé, nomeado para a Sefaz, ocupava o cargo de subsecretário de Estado de Integridade Governamental e Empresarial Crédito: Jefferson Rocio
Marcelo Martins Altoé, 45 anos, será o novo secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo. Ele foi anunciado pelo governador Renato Casagrande e passará a ocupar o cargo a partir da próxima segunda-feira (9) após o pedido de demissão do então secretário Rogelio Pegoretti.
Altoé é auditor do Estado da Secretaria de Controle e Transparência (Secont), onde exerce atualmente o cargo de subsecretário de Integridade Governamental e Empresarial. Além disso, é doutor e mestre em Direito e professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito de Vitória (FDV).

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A escolha do novo titular da Sefaz foi anunciada na tarde desta quarta-feira (4) por Casagrande em postagem nas redes sociais. A nomeação será publicada no Diário Oficial da próxima segunda-feira (9).
Rogelio Pegoretti, que ocupava o cargo de secretário de Estado da Fazenda até o início desta semana, pediu demissão do cargo na segunda-feira (2). A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do governador. Segundo a nota, Pegoretti alegou motivos pessoais para deixar a pasta. O subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Pires Dias, ocupa o cargo interinamente.
"Durante o período que esteve à frente da pasta, o Espírito Santo obteve resultados importantes, como a manutenção da saúde financeira do Estado, mesmo diante de um cenário econômico desafiador por conta da pandemia", dizia ainda a nota enviada pela assessoria de Casagrande.
Pegoretti foi titular da pasta desde o início do mandato de Casagrande, em janeiro de 2019. Antes de ocupar o cargo, foi auditor de controle externo do Tribunal de Contas e secretário da Fazenda de Cachoeiro de Itapemirim. O secretário também integrou a equipe do socialista em seu primeiro mandato (2010-2014), como auditor e subsecretário de Estado da Transparência.

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