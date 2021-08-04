Marcelo Altoé será o novo secretário da Fazenda do ES

Marcelo Martins Altoé, nomeado para a Sefaz, ocupava o cargo de subsecretário de Estado de Integridade Governamental e Empresarial Crédito: Jefferson Rocio

Altoé é auditor do Estado da Secretaria de Controle e Transparência (Secont), onde exerce atualmente o cargo de subsecretário de Integridade Governamental e Empresarial. Além disso, é doutor e mestre em Direito e professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito de Vitória (FDV).

A escolha do novo titular da Sefaz foi anunciada na tarde desta quarta-feira (4) por Casagrande em postagem nas redes sociais. A nomeação será publicada no Diário Oficial da próxima segunda-feira (9).

A partir da próxima segunda (9), a SEFAZ será conduzida pelo servidor público e advogado tributarista, Marcelo Altoé. Nossa prioridade continua sendo a boa gestão fiscal para que possamos reverter os recursos em entregas e melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos capixabas. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 4, 2021

Rogelio Pegoretti, que ocupava o cargo de secretário de Estado da Fazenda até o início desta semana, pediu demissão do cargo na segunda-feira (2). A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do governador. Segundo a nota, Pegoretti alegou motivos pessoais para deixar a pasta. O subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Pires Dias, ocupa o cargo interinamente.

"Durante o período que esteve à frente da pasta, o Espírito Santo obteve resultados importantes, como a manutenção da saúde financeira do Estado, mesmo diante de um cenário econômico desafiador por conta da pandemia", dizia ainda a nota enviada pela assessoria de Casagrande.