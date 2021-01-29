Maioria da bancada capixaba vai votar em candidatos de Bolsonaro na Câmara e no Senado

Prédio do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Pedro França

A maioria da bancada capixaba no Congresso declarou que vai votar nos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para comandar, pelos próximos dois anos, a Câmara e o Senado . Entre os 10 deputados federais do Espírito Santo, cinco disseram que vão votar em Arthur Lira (PP-AL), líder do Centrão e alinhado ao presidente da República. Outros dois não revelaram os votos, mas a reportagem apurou que essa também deve ser a escolha deles. Já entre os três senadores que representam o Estado, todos declararam voto em Rodrigo Pacheco (DEM-MG), outro que tem a simpatia do Palácio do Planalto.

Lira e Pacheco estiveram no Espírito Santo, ao longo do mês de janeiro, para buscar o apoio dos parlamentares e do governo estadual na disputa. A eleição para o comando das Casas ocorre na próxima segunda-feira (1º). O voto é via urna eletrônica, presencial e secreto.

O principal adversário de Lira na Câmara, Baleia Rossi (MDB-SP), tem o apoio do atual presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e aposta no discurso de uma Câmara "independente", mais distante de Bolsonaro, para se eleger. Com a postura, soma votos entre deputados e partidos de oposição.

Helder Salomão (PT) e Felipe Rigoni (PSB) declararam que vão votar em Baleia na segunda-feira. Embora seja do PSB, Rigoni briga na Justiça para deixar o partido e mantém uma postura de independência na Casa. Já Helder faz oposição ao governo Bolsonaro.

Deputado federal Arthur Lira (PP-AL) em reunião com deputados do ES na Findes Crédito: Jackson Gonçalves/Assessoria Evair de Melo

Procurados pela reportagem nesta sexta-feira (29), Da Vitória (Cidadania) e Norma Ayub (DEM) informaram, via assessoria de imprensa, que ainda não definiram o voto. Os partidos dos dois apoiam, oficialmente, a candidatura de Baleia Rossi.

Em nota enviada a A Gazeta, na semana passada, no entanto, Norma afirmou que a decisão não seria partidária. Da Vitória esteve com Arthur Lira na segunda-feira (25). De acordo com o que a reportagem apurou, o deputado do Cidadania e Norma também devem seguir com Lira.

SENADORES CAPIXABAS COM PACHECO

Enquanto isso, no Senado, Rose Freitas (MDB), Marcos do Val (Podemos) e Fabiano Contarato (Rede) já declararam: vão votar em Rodrigo Pacheco. A candidatura que mais rivaliza com Pacheco é a de Simone Tebet (MDB-MS). Ela, porém, foi abandonada até mesmo pelo MDB, tamanha a consolidação de Pacheco na Casa. Tebet agora disputa como candidata independente, à revelia da própria sigla.

Do Val, também no dia 22, afirmou que iria "escutar a opinião dos capixabas" para definir o posicionamento quanto à eleição da Mesa Diretora do Senado. O Podemos, partido dele, chegou a declarar apoio a Tebet. Nesta sexta, o senador informou, via assessoria de imprensa, que vai votar em Pacheco.

No dia 11 de janeiro, data da visita do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e Rodrigo Pacheco ao Palácio Anchieta , antes da formalização da candidatura de Simone Tebet e da manifestação do Podemos, Do Val declarou apoio ao demista, pelo perfil do senador mineiro e também pelo "risco de ter o MDB na presidência de novo".