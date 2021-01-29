Maioria da bancada capixaba vai votar em candidatos de Bolsonaro na Câmara e no Senado

A maioria da bancada capixaba no Congresso declarou que vai votar nos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para comandar, pelos próximos dois anos, a Câmara e o Senado. Entre os 10 deputados federais do Espírito Santo, cinco disseram que vão votar em Arthur Lira (PP-AL), líder do Centrão e alinhado ao presidente da República. Outros dois não revelaram os votos, mas a reportagem apurou que essa também deve ser a escolha deles. Já entre os três senadores que representam o Estado, todos declararam voto em Rodrigo Pacheco (DEM-MG), outro que tem a simpatia do Palácio do Planalto.
Lira e Pacheco estiveram no Espírito Santo, ao longo do mês de janeiro, para buscar o apoio dos parlamentares e do governo estadual na disputa. A eleição para o comando das Casas ocorre na próxima segunda-feira (1º). O voto é via urna eletrônica, presencial e secreto.
Lira tem o apoio declarado, até o momento, de Evair de Melo (PP), vice-líder do governo na Câmara, Soraya Manato (PSL), Lauriete (PSC), Neucimar Fraga (PSD) e Amaro Neto (Republicanos).
O principal adversário de Lira na Câmara, Baleia Rossi (MDB-SP), tem o apoio do atual presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e aposta no discurso de uma Câmara "independente", mais distante de Bolsonaro, para se eleger. Com a postura, soma votos entre deputados e partidos de oposição.
Helder Salomão (PT) e Felipe Rigoni (PSB) declararam que vão votar em Baleia na segunda-feira. Embora seja do PSB, Rigoni briga na Justiça para deixar o partido e mantém uma postura de independência na Casa. Já Helder faz oposição ao governo Bolsonaro.
Também membro do PSB, o deputado Ted Conti não respondeu aos questionamentos da reportagem. Em dezembro, disse A Gazeta que aguardaria o posicionamento do partido para se decidir, mas não descartou apoio a Lira e fez elogios ao progressista, por sua "boa articulação com políticos de centro e esquerda por todo o Brasil".
Procurados pela reportagem nesta sexta-feira (29), Da Vitória (Cidadania) e Norma Ayub (DEM) informaram, via assessoria de imprensa, que ainda não definiram o voto. Os partidos dos dois apoiam, oficialmente, a candidatura de Baleia Rossi.
Em nota enviada a A Gazeta, na semana passada, no entanto, Norma afirmou que a decisão não seria partidária. Da Vitória esteve com Arthur Lira na segunda-feira (25). De acordo com o que a reportagem apurou, o deputado do Cidadania e Norma também devem seguir com Lira.
SENADORES CAPIXABAS COM PACHECO
Enquanto isso, no Senado, Rose Freitas (MDB), Marcos do Val (Podemos) e Fabiano Contarato (Rede) já declararam: vão votar em Rodrigo Pacheco. A candidatura que mais rivaliza com Pacheco é a de Simone Tebet (MDB-MS). Ela, porém, foi abandonada até mesmo pelo MDB, tamanha a consolidação de Pacheco na Casa. Tebet agora disputa como candidata independente, à revelia da própria sigla.
Rose, que filiou-se novamente ao MDB – após uma curta estadia no Podemos – havia dito à reportagem, no último dia 22, que avaliava votar na correligionária, a depender das propostas dela para a Casa. Mas, após o recuo do partido, decidiu optar por Pacheco.
Do Val, também no dia 22, afirmou que iria "escutar a opinião dos capixabas" para definir o posicionamento quanto à eleição da Mesa Diretora do Senado. O Podemos, partido dele, chegou a declarar apoio a Tebet. Nesta sexta, o senador informou, via assessoria de imprensa, que vai votar em Pacheco.
No dia 11 de janeiro, data da visita do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e Rodrigo Pacheco ao Palácio Anchieta, antes da formalização da candidatura de Simone Tebet e da manifestação do Podemos, Do Val declarou apoio ao demista, pelo perfil do senador mineiro e também pelo "risco de ter o MDB na presidência de novo".
Fabiano Contarato (Rede) também comunicou sua escolha pelo senador de Minas Gerais. "Diante da ausência de uma candidatura de oposição, as opções postas se resumem a partidos da base governista, evidenciando nossa dificuldade, enquanto campo político, de superar as diferenças em prol de um objetivo comum, propondo uma alternativa concreta e de clara objeção ao governo federal nesta disputa eleitoral. O senador Pacheco deu mostras de ser um político de diálogo e independência em sua trajetória", disse, em nota.