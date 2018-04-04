Lula vê futebol na véspera do julgamento do habeas corpus no STF

Na quarta-feira, Lula deve acompanhar a sessão do STF na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Crédito: Ricardo Stuckert

Na véspera do julgamento do STF, o ex-presidente Lula passou a tarde desta terça-feira (3) em seu instituto reunido com aliados. Também dedicou parte do tempo a assistir o jogo entre Juventus e Real Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campões. Na quarta-feira, ele deve acompanhar a sessão do STF na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

No fim da tarde, quando está previsto o término do julgamento, os sem-terra pretendem reunir militantes também do lado de fora da sede do sindicato. No fim da tarde, Lula recebeu a visita do empresário Josué Alencar, filho do ex-presidente José Alencar. Josué é apontado como vice dos sonhos do ex-presidente para a eleição deste ano.

João Paulo Rodrigues, da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, esteve com o ex-presidente na sede do Instituto Lula. O MST prepara mobilização contra prisão de Lula após julgamento em caso de risco de prisão iminente.

O MST pode se juntar à vigília que o PT de São Bernardo iniciou, na tarde desta terça, na frente do prédio onde Lula mora.

"Não vamos dar paz para o Judiciário se mantiverem o erro da condenação", afirmou Rodrigues.

O dirigente dos sem terra negou ter discutido o plano de mobilização com o próprio Lula. A conversa sobre o tema, segundo ele, teria se dado apenas com dirigentes petistas que também estavam no Instituto Lula.

"Temos que estar preparados. Vai ser duro qualquer que seja o resultado. Se ganharmos, a direita vai ficar com muita raiva. Temos que ficar calmos, sem comemorar. Se perder, é muita guerra e muita luta", completou Rodrigues.