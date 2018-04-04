Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Julgamento no STF

Lula vê futebol na véspera do julgamento do habeas corpus no STF

Ex-presidente vai acompanhar sessão do tribunal na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Publicado em 

04 abr 2018 às 00:27

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 00:27

Na quarta-feira, Lula deve acompanhar a sessão do STF na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Crédito: Ricardo Stuckert
Na véspera do julgamento do STF, o ex-presidente Lula passou a tarde desta terça-feira (3) em seu instituto reunido com aliados. Também dedicou parte do tempo a assistir o jogo entre Juventus e Real Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campões. Na quarta-feira, ele deve acompanhar a sessão do STF na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
No fim da tarde, quando está previsto o término do julgamento, os sem-terra pretendem reunir militantes também do lado de fora da sede do sindicato. No fim da tarde, Lula recebeu a visita do empresário Josué Alencar, filho do ex-presidente José Alencar. Josué é apontado como vice dos sonhos do ex-presidente para a eleição deste ano.
João Paulo Rodrigues, da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, esteve com o ex-presidente na sede do Instituto Lula. O MST prepara mobilização contra prisão de Lula após julgamento em caso de risco de prisão iminente.
O MST pode se juntar à vigília que o PT de São Bernardo iniciou, na tarde desta terça, na frente do prédio onde Lula mora.
"Não vamos dar paz para o Judiciário se mantiverem o erro da condenação", afirmou Rodrigues.
O dirigente dos sem terra negou ter discutido o plano de mobilização com o próprio Lula. A conversa sobre o tema, segundo ele, teria se dado apenas com dirigentes petistas que também estavam no Instituto Lula.
"Temos que estar preparados. Vai ser duro qualquer que seja o resultado. Se ganharmos, a direita vai ficar com muita raiva. Temos que ficar calmos, sem comemorar. Se perder, é muita guerra e muita luta", completou Rodrigues.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Lula STF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados