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Toffoli

Lula recorre ao STF para ir ao enterro do irmão em São Paulo

Genival Inácio da Silva, de 79 anos, morreu na terça-feira

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 12:40

Publicado em 

30 jan 2019 às 12:40
Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A defesa de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) na madrugada desta quarta-feira contra a decisão que negou seu pedido para comparecer ao velório do irmão Genival Inácio da Silva. O presidente da Corte, Dias Toffoli, deverá julgar o pedido.
>Mourão diz que ida de Lula a velório do irmão é 'questão humanitária'
O irmão de Lula morreu na terça-feira de manhã, aos 79 anos. No mesmo dia, a juíza Carolina Lebbos negou o pedido do presidente. Ela se baseou na declaração da Polícia Federal e do Ministério Público de que não haveria tempo suficiente para montar uma logística de transporte do ex-presidente até o local.
Os advogados recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), a segunda instância. Por volta das 5h, o desembargador Leandro Paulsen, responsável pelo plantão na Corte, também negou a solicitação. A cerimônia está prevista para as 13h em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou ontem que a liberação do ex-presidente para ir ao velório do irmão trata-se de uma questão humanitária.

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