Lula recorre ao STF para ir ao enterro do irmão em São Paulo

Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A defesa de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) na madrugada desta quarta-feira contra a decisão que negou seu pedido para comparecer ao velório do irmão Genival Inácio da Silva. O presidente da Corte, Dias Toffoli, deverá julgar o pedido.

O irmão de Lula morreu na terça-feira de manhã, aos 79 anos. No mesmo dia, a juíza Carolina Lebbos negou o pedido do presidente. Ela se baseou na declaração da Polícia Federal e do Ministério Público de que não haveria tempo suficiente para montar uma logística de transporte do ex-presidente até o local.

Os advogados recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), a segunda instância. Por volta das 5h, o desembargador Leandro Paulsen, responsável pelo plantão na Corte, também negou a solicitação. A cerimônia está prevista para as 13h em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.