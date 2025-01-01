Lucas Scaramussa promete um governo para todos em Linhares

Governar para todos. Esse foi o objetivo anunciado pelo prefeito Lucas Scaramussa (Podemos), eleito com 52,92% dos votos, ao tomar posse em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (1º). A cerimônia foi realizada no auditório da Escola Estadual Emir de Macedo Gomes, no bairro Shell. Além dele, também foram empossados o vice-prefeito Franco Fiorot (União) e os 17 vereadores eleitos para o mandato 2025-2028.
"(Estamos) todos unidos em um propósito de aplicar um plano de governo que essa cidade escolheu. Eu não tenho dúvidas de que essa missão é comum a todos nós e que faremos isso livres de diferenças partidárias e de formas de pensar, porque repito: governaremos para todos e não só para os que nos aplaudem. Os que nos aplaudem nos dão força, mas os que pensam diferente nos ensinarão a romper barreiras."
Scaramussa citou como exemplo a iniciativa de inclusão realizada durante as comemorações de ano-novo em Linhares, em que foram distribuídos 400 abafadores de ruído para garantir o conforto acústico de pessoas autistas que estariam no litoral. Além do município, apenas Vila Velha também repetiu a ação de inclusão.
O prefeito empossado listou ainda as áreas que mais necessitam do empenho da nova gestão. “Nós temos grandes desafios e o primeiro deles é a saúde. Hoje vemos um colapso da rede e o servidor desgastado, sufocado. Em seguida, temos a educação, a segurança e a assistência social. São setores que carecem de investimentos e de novas práticas”, disse.