Lucas Scaramussa promete um governo para todos em Linhares

"(Estamos) todos unidos em um propósito de aplicar um plano de governo que essa cidade escolheu. Eu não tenho dúvidas de que essa missão é comum a todos nós e que faremos isso livres de diferenças partidárias e de formas de pensar, porque repito: governaremos para todos e não só para os que nos aplaudem. Os que nos aplaudem nos dão força, mas os que pensam diferente nos ensinarão a romper barreiras."