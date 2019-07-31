Livro registra embates e fatos curiosos no STF

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

Correia xingara e ameaçara a presidente do TSE, ministra Rosa Weber. Ela recebera representantes do PT e do PDT, que contestaram a candidatura de Bolsonaro sob a alegação de que empresários haviam financiado o disparo de informações falsas em favor da campanha do capitão.

"Achei que seria preso", exagera Barroso. Ele e Fachin diziam que o Exército estava sendo conivente. Chamado, o presidente do STF, Dias Toffoli, descreveu um cenário sombrio. Lembrou que o então comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, tinha 300 mil homens armados que majoritariamente apoiavam a candidatura de Bolsonaro.

Alexandre de Moraes foi conversar com Villas Bôas, que lhe disse ter sido alvo do general Correia, protocolara representação e o Ministério Público Militar nada fizera.

Quando Toffoli nomeou o general Fernando Azevedo para sua assessoria no STF, a maioria dos ministros não viu nenhum problema.

Toffoli esperava uma vitória de Bolsonaro e o militar seria uma espécie de antena para captar os sinais das Forças Armadas. O decano Celso de Mello foi o único a criticar a presença de um general no Supremo. Foi visto como a liderança contra retrocessos.

Esses episódios estão narrados no livro "Os Onze - O STF, Seus Bastidores e Suas Crises", de Felipe Recondo, sócio-fundador do site Jota, e Luiz Weber, colunista e secretário de edição da Sucursal de Brasília da Folha. A obra registra os embates no STF, de 2005 a 2019, e fatos curiosos.

Luiz Fux e Gilmar Mendes consultaram, no mesmo dia, o médium João de Deus, em Abadiânia (GO). Antes de ser denunciado por estupro de vulnerável, o médium recebeu Toffoli e Barroso, que atribui a João de Deus parte de seu bem"'sucedido tratamento contra um câncer do esôfago.

O primeiro banheiro feminino no Salão Branco do STF só foi construído na gestão de Ellen Gracie, em 2000. Ainda hoje, no intervalo das sessões, os ministros desprezam a indicação de gênero na porta e o utilizam também.

Indicado ministro da Justiça de Bolsonaro, Sergio Moro enviou mensagem via WhatsApp a Celso de Mello, que retribuiu a atenção. Longe de hackers, o diálogo só foi publicado em Tatuí (SP), no Jornal Integração, de um amigo do decano.

A morte de Teori Zavascki alteraria o equilíbrio de forças do colegiado. Na véspera do acidente, Zavascki se preparava para homologar os termos de cooperação da cúpula da Odebrecht com a Lava Jato, que atingiria políticos de todos os quadrantes.

O ministro determinou a prisão cautelar do então senador Delcídio do Amaral (PT-MS), líder do governo Dilma, e obteve apoio para afastar Eduardo Cunha (MDB-RJ), então presidente da Câmara.

Zavascki inverteu o jogo com Moro: quando o nome de um parlamentar aparecesse, o juiz deveria remeter tudo para Brasília e ele, Zavascki, decidiria o que era da competência do STF e o que ficaria na primeira instância.

Cinco dos dez ministros que se encontraram no funeral de Zavascki começaram a discutir a escolha do relator da Lava Jato. Cármen Lúcia tinha a ideia de indicar Celso de Mello. "Não faz sentido, Cármen", respondeu Celso de Mello.

Quando Edson Fachin foi confirmado para a relatoria da Lava Jato, Cármen Lúcia disse: "Podia ser pior". Ela achava que a operação estaria comprometida se a relatoria ficasse com Gilmar, Ricardo Lewandowski ou Toffoli.

Quando vazou que Gilmar e sua mulher, Guiomar Feitosa, e a mulher de Toffoli, Roberta Rangel, haviam sido alvo de investigação da Receita Federal, o STF reagiu. Toffoli designou Alexandre de Moraes para investigar os ataques ao STF. Era improvável que alguém mais quisesse relatar.

"Tem que dar porrada. Só estamos apanhando", Toffoli disse a um amigo na festa de aniversário de Barroso. E acrescentou, irônico: "E o delegado que eu arranjei?", numa referência a Alexandre de Moraes.

De 2015 a 2018, disparou o número de pedidos de impeachment de ministros do STF. Até o início de 2019, Luiz Fux fora alvo de três deles. Em novembro de 2016, o decano convidou o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a sua casa para saber se havia algo na Lava Jato que pudesse constrangê"'lo.

Cármen Lúcia sempre evitava confrontar as opiniões e tendências dos principais veículos noticiosos.

Essa conexão com a opinião pública esgarçou suas relações com ministros. Mas garantiu"'lhe o respaldo da mídia quando impediu o julgamento das ações que poderiam provocar a mudança da jurisprudência do tribunal sobre a execução da pena após condenação em segunda instância.

Foi um momento crucial para a Lava Jato e que evitou a soltura de Lula antes das eleições de 2018.

Os ministros passaram a manter certa distância da presidente. Cármen Lúcia terminou sua gestão confirmando a máxima de Lewandowski: "No STF, é cada um por si".

OS ONZE - O STF, SEUS BASTIDORES E SUAS CRISES

AUTORES: Felipe Recondo e Luiz Weber

EDITORA Companhia das Letras