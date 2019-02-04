Lista: deputados escolhem presidentes de comissões da Assembleia

Sessão na Assembleia Legislativa: divisão de trabalhos parlamentares em comissões Crédito: Ellen Campanharo/Ales

Os deputados estaduais elegeram, na tarde desta segunda-feira (04), os presidentes das comissões temáticas da Assembleia Legislativa. Esses grupos são os responsáveis por debater os temas antes de eles irem a plenário. Também emitem pareceres aos projetos.

Entre os destaques, Enivaldo dos Anjos (PSD), que é novo líder do governo de Renato Casagrande na Assembleia, além de ser membro efetivo da Comissão de Justiça, passou a ocupar posições estratégicas como presidente da Comissão de Cidadania (pela qual passam a maioria dos projetos de lei do governo) e vice-presidente da Comissão de Finanças.

Enivaldo ainda ocupa uma vaga na Comissão de Segurança, que assim como a de Agricultura quase dobrou de tamanho, possuindo agora nove membros, incluindo os cinco policiais eleitos na Casa: Danilo Bahiense e Alexandre Quintino - ambos do PSL e que ficaram com a presidência e a vice-presidência da Comissão - Lorenzo Pazolini (PRP) e o policial aposentado Euclério Sampaio (PSDC).

Dos 15 deputados eleitos em 2018, os destaques são Vandinho Leite (PSDB), que é presidente da Comissão de Educação, vice-presidente da Comissão de Justiça e vice-presidente de Defesa do Consumidor; Fabrício Gandini (PPS), que preside a Comissão de Justiça e também é membro da Comissão de Finanças, e Lorenzo Pazolini, para além de membro da Comissão de Segurança, foi eleito ouvidor da Assembleia, presidente da Comissão de Política Sobre Drogas e vice-presidente da Comissão de Educação.

Comissão de Educação

Presidente: Vandinho Leite (PSDB); vice: Lorenzo Pazolini (PRP)

Comissão de Infraestrutura

Presidente: Marcelo Santos (PDT); vice: Marcos Mansur (PSDB)

Comissão de Cidadania

Presidente: Enivaldo dos Anjos (PSD); vice: Iriny Lopes (PT)

Comissão de Agricultura

Presidente: Janete de Sá (PMN); vice: Marcos Garcia (PV)

Comissão de Política Sobre Drogas

Presidente: Lorenzo Pazolini (PR); vice: Luciano Machado (PV)

Comissão de Segurança

Presidente: Danilo Bahiense (PSL); vice: Alexandre Quintino (PSL)

Comissão de Justiça

Presidente: Fabrício Gandini (PPS); vice: Vandinho Leite (PSDB)

Comissão de Finanças

Presidente: Euclério Sampaio (DC); vice: Enivaldo dos Anjos (PSD)

Comissão de Ciência e Tecnologia

Presidente: Alexandre Xambinho (Rede); vice: Janete de Sá (PMN)

Comissão de Meio Ambiente

Presidente: Rafael Favatto (Patriota); vice: Raquel Lessa (Pros)

Comissão de Saúde

Presidente: Hércules Silveira (MDB); vice: Emilio Mameri (PSDB)

Comissão de Turismo e Desportos

Presidente: Carlos Von (Avante); vice: Torino Marques (PSL)

Comissão de Cooperativismo

Presidente: Marcos Mansur (PSDB); vice: Alexandre Xambinho (Rede)

Comissão de Cultura e Comunicação

Presidente: Torino Marques (PSL); vice: Danilo Bahiense (PSL)

Comissão de Defesa do Consumidor