Lista: deputados escolhem presidentes de comissões da Assembleia

Os deputados estaduais elegeram, na tarde desta segunda-feira (04), os presidentes das comissões temáticas da Assembleia Legislativa. Esses grupos são os responsáveis por debater os temas antes de eles irem a plenário. Também emitem pareceres aos projetos.
Entre os destaques, Enivaldo dos Anjos (PSD), que é novo líder do governo de Renato Casagrande na Assembleia, além de ser membro efetivo da Comissão de Justiça, passou a ocupar posições estratégicas como presidente da Comissão de Cidadania (pela qual passam a maioria dos projetos de lei do governo) e vice-presidente da Comissão de Finanças.
Enivaldo ainda ocupa uma vaga na Comissão de Segurança, que assim como a de Agricultura quase dobrou de tamanho, possuindo agora nove membros, incluindo os cinco policiais eleitos na Casa: Danilo Bahiense e Alexandre Quintino - ambos do PSL e que ficaram com a presidência e a vice-presidência da Comissão - Lorenzo Pazolini (PRP) e o policial aposentado Euclério Sampaio (PSDC).
Dos 15 deputados eleitos em 2018, os destaques são Vandinho Leite (PSDB), que é presidente da Comissão de Educação, vice-presidente da Comissão de Justiça e vice-presidente de Defesa do Consumidor; Fabrício Gandini (PPS), que preside a Comissão de Justiça e também é membro da Comissão de Finanças, e Lorenzo Pazolini, para além de membro da Comissão de Segurança, foi eleito ouvidor da Assembleia, presidente da Comissão de Política Sobre Drogas e vice-presidente da Comissão de Educação.
Comissão de Educação
Presidente: Vandinho Leite (PSDB); vice: Lorenzo Pazolini (PRP)
Comissão de Infraestrutura
Presidente: Marcelo Santos (PDT); vice: Marcos Mansur (PSDB)
Comissão de Cidadania
Presidente: Enivaldo dos Anjos (PSD); vice: Iriny Lopes (PT)
Comissão de Agricultura
Presidente: Janete de Sá (PMN); vice: Marcos Garcia (PV)
Comissão de Política Sobre Drogas
Presidente: Lorenzo Pazolini (PR); vice: Luciano Machado (PV)
Comissão de Segurança
Presidente: Danilo Bahiense (PSL); vice: Alexandre Quintino (PSL)
Comissão de Justiça
Presidente: Fabrício Gandini (PPS); vice: Vandinho Leite (PSDB)
Comissão de Finanças
Presidente: Euclério Sampaio (DC); vice: Enivaldo dos Anjos (PSD)
Comissão de Ciência e Tecnologia
Presidente: Alexandre Xambinho (Rede); vice: Janete de Sá (PMN)
Comissão de Meio Ambiente
Presidente: Rafael Favatto (Patriota); vice: Raquel Lessa (Pros)
Comissão de Saúde
Presidente: Hércules Silveira (MDB); vice: Emilio Mameri (PSDB)
Comissão de Turismo e Desportos
Presidente: Carlos Von (Avante); vice: Torino Marques (PSL)
Comissão de Cooperativismo
Presidente: Marcos Mansur (PSDB); vice: Alexandre Xambinho (Rede)
Comissão de Cultura e Comunicação
Presidente: Torino Marques (PSL); vice: Danilo Bahiense (PSL)
Comissão de Defesa do Consumidor
Presidente: Dary Pagung (PRP); vice: Vandinho Leite (PSDB)