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Movimento político

Líder do governo na Assembleia entrega função a Casagrande

Enivaldo dos Anjos defende rodízio na função para consolidar a base aliada na Assembleia Legislativa
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

15 jul 2019 às 12:51

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 12:51

O deputado Enivaldo dos Anjos Crédito: ALES
O líder do governo na Assembleia Legislativa, Enivaldo dos Anjos (PSD), promete apresentar um relatório de trabalho ao governador Renato Casagrande (PSB) na próxima quarta-feira (17), após aquela que deve ser a última sessão antes do recesso parlamentar.
Na ocasião, o deputado deve "entregar" a liderança a Casagrande. Enivaldo defende um rodízio na função para consolidar a base aliada na Casa.
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"Vou apresentar um relatório ao governador, na quarta à tarde, do trabalho que foi feito no período e deixá-lo à vontade para fazer o que achar melhor", disse.
Enivaldo afirmou que aceitará seguir na função, caso essa seja a vontade do governador. Nos meses de liderança, Enivaldo atuou para aprovar projetos prioritários para o governo que começou em janeiro, alguns sem alterações.
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"Quantos mais puderem participar da liderança... isso aumenta a solidez da base", argumentou, em entrevista ao Gazeta Online.

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