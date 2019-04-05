Justiça bloqueia bens de assassino de Gerson Camata

A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 6 milhões em bens de Marcos Venicio Moreira Andrade, assassino confesso do ex-governador Gerson Camata (MDB). A decisão atende a pedido da viúva do político, a ex-deputada federal Rita Camata (PSDB), por meio de seus advogados, para assegurar recursos para pagamento de indenização.
A decisão do juiz Felipe Bertrand Sardenberg Moulin, da 1ª Vara Criminal de Vitória, é do dia 18 de março. O Ministério Público Estadual (MPES) também entende que a família precisa ser indenizada. Marcos Venicio está preso desde 26 de dezembro do ano passado, quando deu um tiro e matou Gerson Camata, na Praia do Canto, Vitória.
LOJAS
Não quer dizer que o réu tenha os R$ 6 milhões. No pedido de hipoteca legal dos bens, ao qual a reportagem teve acesso, os advogados Ludgero Liberato e Renan Sales listam duas lojas em nome de Marcos Venício, localizadas em Vitória. Os valores de ambas, somados, chegam a R$ 230 mil.
Em depoimento, Marcos Venicio disse que cometeu o crime após ir até Camata e discutir com ele a respeito de uma decisão que bloqueou R$ 60 mil de suas contas, resultado de um processo judicial movido pelo ex-governador.
"A fim de que o dano moral tenha sua função repressiva e dissuasiva, inviável é qualquer condenação inferior a cem vezes ao valor que deu causa à morte da vítima", dizem os advogados.