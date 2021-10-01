Julio de Castilhos é novo chefe do Ministério Público Eleitoral no ES

"Nossa prioridade e contribuição será na área criminal, nos crimes eleitorais. Antigamente, a maior parte dos crimes não era tratada pela Justiça Eleitoral. Com a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, vários crimes passaram a ser da competência da Justiça Eleitoral. Diante disso, nós temos um novo desafio pela frente: como balancear as funções eleitorais tradicionais com essa nova atribuição que veio para o Ministério Público Eleitoral; como melhorar essas práticas para melhor investigação e persecução criminal na área eleitoral"