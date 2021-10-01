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Procurador regional

Julio de Castilhos é novo chefe do Ministério Público Eleitoral no ES

Com Castilhos assumindo o comando do MPE no Estado, a vaga que era dele, de procurador regional substituto, será assumida por Alexandre Senra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2021 às 17:07

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 17:07

Ministério Público Eleitoral
Julio de Castilhos assume a chefia do Ministério Público Eleitoral no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Ministério Público Eleitoral
O Ministério Público Eleitoral no Espírito Santo tem como novo chefe Julio Cesar de Castilhos Oliveira Costa, nomeado procurador Regional Eleitoral no Estado. Alexandre Senra será o substituto. A Procuradoria já conta com a nova composição a partir desta sexta-feira (1º).
Julio de Castilhos tem 51 anos, é casado e pai de três filhos. Nos últimos dois anos, o novo chefe da Procuradoria Regional Eleitoral no Espírito Santo participou de sessões no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), quando exerceu o cargo de procurador regional eleitoral substituto, cargo hoje ocupado por Senra. Ele afirma que o foco da sua atuação serão os crimes eleitorais.
"Nossa prioridade e contribuição será na área criminal, nos crimes eleitorais. Antigamente, a maior parte dos crimes não era tratada pela Justiça Eleitoral. Com a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, vários crimes passaram a ser da competência da Justiça Eleitoral. Diante disso, nós temos um novo desafio pela frente: como balancear as funções eleitorais tradicionais com essa nova atribuição que veio para o Ministério Público Eleitoral; como melhorar essas práticas para melhor investigação e persecução criminal na área eleitoral"
Julio Cesar de Castilhos Oliveira Costa - Procurador Regional Eleitoral no Espírito Santo

TRAJETÓRIA

Nascido no Rio de Janeiro, Julio de Castilhos estudou no Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ) durante o ensino fundamental; na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), em Campinas (SP), no ensino médio; e cursou Engenharia de Metalurgia pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), formando-se oficial de carreira do Exército brasileiro, onde prosseguiu até o posto de 1º tenente.
Após formado, o novo chefe do Ministério Público Eleitoral no Estado chegou a cursar seis meses de Administração, migrando para o Direito em seguida, tendo se formado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) aos 29 anos. Confira a trajetória profissional de Castilhos no campo profissional, antes dele ingressar no Ministério Publico Federal (MPF):
  • Auditor fiscal da Receita Estadual em Minas Gerais; 
  • Analista de câmbio e capitais estrangeiros do Banco Central; 
  • Promotor de Justiça no Ministério Público do Espírito Santo; 
  • Desde 2006, está no Ministério Público Federal, onde atuou, primeiramente, na Procuradoria da República no Amazonas. Em 2007, foi removido para a Procuradoria da República no Município de Eunápolis, na Bahia. Um ano depois conseguiu remoção para a Procuradoria da República em São Mateus, onde permaneceu até 2012, ano em que começou a atuar em Vitória.
Julio de Castilhos também foi procurador-chefe do Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) no biênio 2015-2017, tendo sido procurador-chefe substituto nos dois anos que antecederam. Ele também já integrou a equipe da Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Neste ano, o procurador foi um dos vencedores do IX Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal. Ele venceu na categoria “Criminal, Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional”, com a Operação Crupiê, um trabalho investigativo realizado em sua maior parte dentro de procedimento investigatório criminal do MPF-ES, destinado a apurar a existência de delitos de evasão de bilhões de dólares para o exterior.

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