Juiz do caso da mulher de traficante é afastado de novo no ES

Tribunal de Justiça do ES Crédito: Divulgação

PADs) e afastou, de novo, das funções o juiz Vanderlei Ramalho Marques, titular da 4ª Vara Criminal da Serra. Ele já é investigado em outro PAD, por, entre outras suspeitas, O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) decidiu, nesta quinta-feira (30), abrir outros dois Processos Administrativos Disciplinares () e afastou, de novo, das funções o juiz, titular da 4ª Vara Criminal da Serra. Ele já é investigado em outro PAD, por, entre outras suspeitas, ter mantido relacionamento com a mulher de um traficante, também acusada de tráfico e que respondia a processo sob responsabilidade dele.

Após o Gazeta Online ter registrado, em fevereiro, a abertura daquele procedimento, outras pessoas procuraram a Corregedoria do TJES que, em apuração preliminar, encontrou indícios de que o juiz assediou ao menos três mulheres – entre elas uma servidora e uma vigilante. Além disso, há relatos de pedido de valores em troca de decisões judiciais quando atuava nas comarcas de Iúna, Ibatiba e Serra.

Em um dos casos, o magistrado, por meio de emissários, teria pedido R$ 600 mil para conceder um habeas corpus no âmbito da Operação Hidra, do Ministério Público Estadual, deflagrada em Ibatiba em 2012. O objetivo da ação era desarticular uma quadrilha que fraudava licitações.

Em outra situação, R$ 200 mil poderiam determinar o destino de um pedido liminar (decisão provisória). E R$ 50 mil garantiriam a soltura de um advogado preso por estuprar uma menina de 11 anos. O valor não foi pago.

Tudo isso foi narrado pelo corregedor-geral do TJES, desembargador Samuel Meira Brasil Jr., na sessão desta quinta. O desembargador ressaltou que o teor das decisões judiciais não é motivo de questionamento, e sim o contexto em que elas se deram.

Durante sustentação oral durante a sessão, a defesa argumentou que o patrimônio do juiz é compatível com os rendimentos dele: "Tem carro de 2013, mora de aluguel. Só fez três viagens ao exterior em sua vida inteira".

A defesa chegou a pedir que a votação sobre a abertura ou não do PAD fosse sigilosa, o que impediria a imprensa e a plateia - formada majoritariamente por estudantes de Direito - de acompanhar. A solicitação, no entanto, foi negada de pronto pelo presidente do TJES, Sérgio Gama, que contou com o apoio dos colegas.

ASSÉDIO

Já uma servidora afirmou à Corregedoria ter recebido um telefonema do juiz às 22h “oferecendo vaga no melhor hotel da cidade e um jantar”, como registrou o corregedor. Ela recusou esse e outros convites e disse ter sofrido intimidações depois disso e foi alvo de procedimento disciplinar.

A defesa alegou, durante a apuração preliminar, que nem há restaurantes abertos em Iúna – cidade do fato – às 22h, e seria esse um dos motivos da pouca credibilidade do relato da servidora. Meira Brasil Jr., no entanto, lembrou que o horário do encontro não foi marcado, até porque a servidora nem aceitou comparecer.

Esses fatos não constituem episódios isolados envolvendo o juiz Vanderlei. Há um extenso histórico de denúncias de mulheres Samuel Meira Brasil Jr. - Corregedor-geral da Justiça

APOSENTADORIA

Com a abertura do PAD, novas provas serão coletadas e testemunhas ouvidas. A defesa também poderá novamente se manifestar. Somente ao fim do procedimento é que será definido se o magistrado sofrerá alguma punição ou não. As penas na esfera administrativa para membros da magistratura que já adquiriam vitaliciedade vão de advertência a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais.

A abertura dos dois novos PADs foi unânime. Os afastamentos, por maioria de votos. Houve divergência entre os desembargadores sobre a necessidade de afastar um magistrado que já está afastado das funções - decisão tomada na esteira da abertura do PAD de fevereiro.

O OUTRO LADO

Vanderlei Marques acompanhou a votação, nesta quinta, mas preferiu não conceder entrevista. Por meio de nota, a defesa disse o seguinte: