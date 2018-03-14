Jucá diz que vai provar inocência e critica denúncia

Acusado de receber propina da Odebrecht no valor de R$ 150 mil, disfarçada de doação eleitoral para seu partido em 2014, Jucá disse que continua na liderança do governo e que vai provar que a "pequena" doação foi legal. Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O líder do governo no Senado e presidente nacional do PMDB, Romero Jucá (RR), tentou mostrar tranquilidade e chamou de "esdrúxulas", "inéptas", "irresponsáveis" e "levianas" as denúncias feitas pelo ex-procurador geral da República Rodrigo Janot contra ele. Nesta terça-feira, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou uma dessas denúncias e tornou Jucá réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Acusado de receber propina da Odebrecht no valor de R$ 150 mil, disfarçada de doação eleitoral para seu partido em 2014, Jucá disse que continua na liderança do governo e que vai provar que a "pequena" doação foi legal. Em troca da doação, ele teria apresentado emendas parlamentares para favorecer a empresa. O senador é o primeiro réu em processo derivados da delação da Odebrecht.

"Estou tranquilo. Vai ser provado que isso foi doação oficial, sem nenhum tipo de contrapartida. Portanto, sem nenhum tipo de verdade, nas ilações, nas acusações levianas feitas pelo Rodrigo Janot", defendeu-se Jucá.

Jucá também comentou outra denúncia feita por Janot, ainda não analisada pelo STF, que trata de suposta propina paga pela Gerdau. De acordo com ele, tanto nesse caso como no da Odebrecht, as empresas não foram beneficiadas.

"Não houve nenhum tipo de benefício para a Gerdau como não houve para a Odebrecht por meio de medidas provisórias. Não há nenhum tipo de doação estapafúrdia ou sem limite de R$150 mil reais. Uma doação pequena referente a outras doações por essas empresas também. Não é nenhum valor que pudesse configurar nenhum tipo de vantagem ilícita. E essas doações foram feitas para candidatos específicos que receberam a verba, que gastaram na campanha e que prestaram contas e tiveram as prestações aprovadas pelo TSE", defendeu-se Jucá.

SEM CONFLITO COM JUDICIÁRIO

Ao contrário do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, que defendeu nesta terça o impeachment do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, Jucá disse que não pode haver rusga entre o Judiciário e o Legislativo.

"Não temos que estimular qualquer tipo de conflito, pelo contrário, temos que acalmar os ânimos. Os excessos devem ser discutidos e tratados pela Justiça. Na verdade, o excesso nesse caso foi cometido pelo Rodrigo Janot, que fez uma denúncia inepta e irresponsável", minimizou Jucá.

Entretanto, o líder do governo disse ser "uma coincidência" que a quebra do sigilo bancário de Michel Temer e a decisão de transformá-lo em réu tenham ocorrido no momento em que se aventa a possibilidade de o presidente ser candidato à reeleição.

"Sempre há uma desconfiança de que há algum fato em cima dessa movimentação política. Por coincidência, toda vez que ele faz uma movimentação política acontece esse tipo de coisa. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de ilação, mas por coincidência isso ocorreu. Ele já está exposto por ser presidente da República. Temer já sabe o que vai sofrer. Tem que avaliar se quer passar por tudo isso. O PMDB vai responder o que ele decidir", alertou Jucá

Jucá sempre disse que não era demérito um político ser investigado. Questionado hoje se essa percepção mudara já que agora ele virou réu, ele continuou dizendo que não é demérito ser alvo da denúncia, alegando que os ministros do STF ressaltaram ser uma decisão processual, que não entraram no mérito.

"Não, porque os juízes todos disseram textualmente que não estavam entrando no mérito da questão. Fizeram questão de dizer isso. Estavam discutindo a questão processual. Se a questão é processual, não estavam discutindo o mérito. Agora, quando for discutido o mérito, eu estou tranquilo. Vai ser provado que isso foi doação oficial, sem nenhum tipo de contrapartida", disse Jucá.

Sobre sua posição como líder de Governo, Jucá disse que continuará no cargo. Ele deve ser, também, presidente da Comissão Mista do Orçamento.

"Claro que continuo. Não há nenhum motivo para deixar a liderança do governo", disse.