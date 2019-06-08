Grupo para debater transparência no ES longe de sair do papel

portais de transparência dos órgãos e Poderes estaduais ainda está longe de sair do papel. A proposta feita pelo governador Renato Casagrande (PSB) como alternativa ao sepultamento do projeto de lei que criaria novas regras para divulgação de informações nosdos órgãos e Poderes estaduais ainda está longe de sair do papel.

Assembleia Legislativa manteve o veto do governador ao projeto, Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Quando amanteve odoao projeto, no dia 20 de maio , Casagrande propôs a criação de um grupo de discussão com os chefes da Assembleia, do, do, doe da

O governador Renato Casagrande propôs criação do grupo Crédito: Hélio Filho/Secom

Até esta sexta-feira (07), 18 dias após o anúncio do grupo como alternativa ao veto, a primeira reunião ainda não foi marcada. A informação mais atualizada do governador, enviada por meio da assessoria dele, é a de que o encontro "deverá acontecer nas próximas semanas".

Erick Musso (PRB), e lida pouco antes da votação do veto do governador à matéria, proposta pelos próprios deputados. O grupo era o segundo proposto por Casagrande. A intenção de criar o grupo foi enviada ao presidente da Assembleia, deputado(PRB), e lida pouco antes da votação do veto do governador à matéria, proposta pelos próprios deputados. O grupo era o segundo proposto por Casagrande. O primeiro não prosperou

nobreza da ementa, da intenção do projeto, ele foi gestado graças a uma briga de bastidores entre Poderes. É que a Promotoria Cível de Vitória abriu procedimento para Apesar dada ementa, dado, ele foi gestado graças a uma briga de bastidores entre Poderes. É que aabriu procedimento para fechar o cerco à existência de funcionários fantasmas na Assembleia

deputados reagiram apresentando o projeto que avançava, entre outras coisas, férias e licença-prêmio, benefícios que incrementam ganhos desses profissionais. Osapresentando o projeto que avançava, entre outras coisas, sobre temas sensíveis a promotores, procuradores e magistrados . Visava, por exemplo, obrigar a exposição de justificativas para pagamentos de, benefícios que incrementam ganhos desses profissionais.

Além disso, os membros dos demais Poderes, inclusive os agentes políticos, deveriam preparar e publicar relatórios de atividades exercidas fora das sedes. Este é o ponto central do procedimento da Promotoria contra a Assembleia, obrigar a publicação de relatórios de assessores de deputados dispensados de bater ponto e de trabalhar no prédio da Assembleia.