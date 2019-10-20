Governador Renato Casagrande faz cirurgia na mão após queda

Por nota, a assessoria do socialista disse que o acidente ocorreu em um momento de lazer do governador, que sofreu "uma lesão no ligamento colateral ulnar da articulação metacarpo-falangeana do polegar direito."

"A cirurgia para reparação foi realizada na manhã deste domingo no Vitoria Apart Hospital. Foram inseridos pinos intraósseos temporários. O dedo deverá permanecer imobilizado de quatro a seis semanas. As atividades do governador Renato Casagrande não serão impactadas", finaliza a nota.