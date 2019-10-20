Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Governador Renato Casagrande faz cirurgia na mão após queda

O socialista apareceu em suas redes sociais com a mão direita imobilizada após passar por intervenção cirúrgica

Publicado em 20 de Outubro de 2019 às 12:10

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

20 out 2019 às 12:10
Renato Casagrande, governador do Estado, realiza cirurgia na mão direita após queda Crédito: Reprodução Instagram
O governador Renato Casagrande (PSB) precisou fazer uma cirurgia na mão, na manhã deste domingo (20), após uma queda durante uma partida de  futebol há pouco mais de uma semana. A notícia foi divulgada por ele mesmo em suas redes sociais, em que aparece com a mão direita imobilizada. Na postagem, muitos seguidores desejando pronta recuperação.
Governador Renato Casagrande faz cirurgia na mão após queda
Por nota, a assessoria do socialista disse que o acidente ocorreu em um momento de lazer do governador, que sofreu "uma lesão no ligamento colateral ulnar da articulação metacarpo-falangeana do polegar direito."
"A cirurgia para reparação foi realizada na manhã deste domingo no Vitoria Apart Hospital. Foram inseridos pinos intraósseos temporários. O dedo deverá permanecer imobilizado de quatro a seis semanas. As atividades do governador Renato Casagrande não serão impactadas", finaliza a nota.

Veja Também

O socialista Casagrande tem feito governo amigo do mercado e de grandes empresários

Renato Casagrande é mesmo um governador de esquerda? Um “socialista raiz”? Há fortíssimas controvérsias

Felipe Rigoni: "Casagrande não é um socialista raiz"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Renato Casagrande
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados