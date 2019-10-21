O socialista Casagrande tem feito governo amigo do mercado e de grandes empresários

Governador Renato Casagrande assina projeto em benefício de empresários, cumprimentando efusivamente o presidente da Assembleia, Erick Musso. Entre os dois, o secretário estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti Crédito: Helio de Queiroz Filho

Outro ponto em que o governo Casagrande não poderia ser menos “esquerdista” ou “socialista”: a concessão de isenções fiscais para determinados setores empresariais, por meio dos programas CompetES e InvestES.

Movimentos como a Transparência Capixaba cobravam maior transparência em relação a tais benefícios fiscais, por meio dos quais o governo estadual abre mão de recolher determinados tributos de empresas a fim de convencê-las a se instalarem e operarem em solo capixaba, na lógica do “ganha-ganha” – isto é, apostando que elas incrementarão o consumo, a cadeia produtiva e gerarão empregos, promovendo outros tributos e vantagens para a economia estadual.

Durante a transição, Casagrande chegou a se comprometer a dar maior transparência na publicação dos dados referentes às isenções fiscais, mas a verdade é que as mudanças foram mínimas, preservando as empresas beneficiadas – que muito agradecem por isso.

Em discursos no Palácio Anchieta, Casagrande costuma repetir o seu mantra – lançado por ele ao tomar posse para o primeiro governo, no dia 1º de janeiro de 2011 – de que “é fácil governar para grupos bem organizados e que têm acesso direto ao Executivo; difícil (e necessário) é governar para os segmentos que mais necessitam do Estado, mas que não são articulados e não sobem as escadarias do Palácio Anchieta”.

Em 17 de setembro, ele fez esse mesmo discurso para um auditório de pessoas de baixa renda, beneficiadas com a nova etapa do programa CNH Social.

Secom Crédito: Motoristas contemplados com CNH Social levantam a mão, no Palácio Anchieta, respondendo a pergunta de Renato Casagrande, que discursava

Dois dias depois, para um salão São Tiago lotado de adolescentes, reforçou o mesmo discurso, no lançamento da 8ª Semana Estadual de Debate contra o Extermínio de Jovens. Por mais que faça sentido, há, na repetição dessa retórica, um quê de populismo de esquerda.

Casagrande faz selfie com vice-governadora, a secretária de Direitos Humanos, Nara Borgo, e adolescentes no salão São Tiago, durante lançamento de Semana da Juventude Crédito: Secom

Em contrapartida, é preciso fazer notar que Casagrande, ao mesmo tempo, também recebe (e contempla) os tais “grupos organizados que já têm acesso fácil ao Palácio Anchieta”, a exemplo dos movimentos empresariais. Foi assim no último dia 9, três semanas após os pronunciamentos citados acima.

Na ocasião, os motoristas de baixa renda e os adolescentes da periferia deram lugar a senhores engravatados representando a nata do PIB capixaba, presentes ali para assistir à assinatura do projeto de lei de Casagrande que reduz as multas cobradas pelo Estado de empresários por descumprimento de “obrigações acessórias”. Para você que me lê, semelhante medida soa “socialista” e de “extrema esquerda”?

Os empresários presentes se regozijaram.

Casagrande assina projeto de lei em benefício de empresários, rodeado por deputados estaduais e empresários capixabas Crédito: Helio Filho/Secom

SOCIALISMO? ONDE?

A propósito do projeto em benefício do empresariado, Casagrande dá nova demonstração de que seu atual governo, assim como o anterior – e à semelhança dos de Paulo Hartung – transita e relaciona-se muito bem, obrigado, com o meio empresarial e bate na tecla da importância de um “bom ambiente de negócios”. O “socialismo”, naquela concepção raiz, fica lá nos manifestos originais, de fundação do PSB.

PERGUNTEM A ELES

Um dos porta-vozes dos empresários no evento mencionado, Idalberto Moro aprovou o projeto de Casagrande que facilita a vida de quem quer empreender no Estado. “O ato corrige um erro de muito tempo. Ajuda o ambiente de negócios. A legislação, como era, tornou algumas empresas inviáveis. As penalidades não eram justas. Eram cobradas por algo que o contribuinte não devia.”

TÁ MAIS PRA LIBERAL...

Desburocratizar, diminuir e simplificar a cobrança de tributos, incentivar o empreendedorismo… Medidas de um governante com visão socialista/estatizante ou liberal na economia?

“NÃO VAMOS SUGAR O SANGUE DOS EMPRESÁRIOS”