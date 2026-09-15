Gilmar Mendes fala em 'PF paralela' investigando ministros do Supremo

BRASÍLIA, DF - O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou na sessão desta terça (15) haver a atuação de uma espécie de "PF paralela", que teria realizado o monitoramento de ministros da corte.

A declaração ocorreu durante uma discussão sobre a atuação da Polícia Federal. Na ocasião, o ministro Luiz Fux afirmou que a corporação merece "o maior respeito" quando age dentro de suas atribuições e auxilia os Poderes de Estado, mas defendeu que eventuais investigações sejam conduzidas pelos canais institucionais e submetidas ao controle judicial.

Gilmar Mendes, ministro do STF, mencionou monitoramento de integrantes do Supremo Alejandro Zambrana/STF

Nesse contexto, Gilmar Mendes manifestou preocupação com uma possível atuação paralela dentro da PF e mencionou o monitoramento de integrantes do Supremo. "Nós temos hoje uma PF paralela, com monitoramento de ministros", afirmou.

Gilmar Mendes também criticou a atuação de policiais em gabinetes de ministros do Supremo.

Mendes acusou André Mendonça de proteger o também ministro Kassio Nunes Marques na investigação sobre o caso do Banco Master.

"O relacionamento de Daniel Vorcaro alcançava número expressivo de autoridades e também de parentes de autoridades", disse Gilmar sem citar nomes. "O relatório de inteligência da PF apresentado no inquérito que o caso mais chama atenção é o do ministro Nunes Marques, em relação ao qual o relator apresenta postura abertamente defensiva", destacou.