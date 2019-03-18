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Discussão de relação

Fux nega que haja crise institucional entre STF e MP

Sobre a questão do Caixa 2, segundo ele, o destino da ação penal, se irá para a Justiça Federal ou Eleitoral, continua sendo prerrogativa do MP

Publicado em 

18 mar 2019 às 14:01

Publicado em 18 de Março de 2019 às 14:01

Luiz Fux Crédito: Divulgação
O vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, disse nesta segunda-feira (18) que não há nenhuma crise institucional entre o Ministério Público e o STF. "MP e STF sempre se relacionaram e isso continuará", disse FUX, antes de evento na FGV (Fundação Getulio Vargas).
Sobre a questão do Caixa 2, segundo ele, o destino da ação penal, se irá para a Justiça Federal ou Eleitoral, continua sendo prerrogativa do MP. As informações são da Agência Brasil.
"No momento da denúncia, o Ministério Público termina de enquadrar as condutas [criminosas]. É nesse momento que você verifica para que Justiça vai. Se oferecer a denúncia por crime eleitoral vai para a Justiça Eleitoral. Se for por crime federal vai para a Justiça Federal. O Caixa 2, por exemplo, depende da origem do dinheiro. Se você aplica na Justiça Eleitoral um dinheiro ilícito, você está lavando dinheiro", disse Fux.

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