Fórum de Vitória disponibiliza protocolo drive-thru para evitar filas

A partir desta quinta-feira (8), o Fórum de Vitória passou a contar com o serviço de protocolo expresso, que possibilita o protocolo de petições e a devolução de autos sem a necessidade de sair do carro.
O novo serviço será oferecido em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Espírito Santo (OAB-ES) e o apoio da Prefeitura de Vitória, que liberou três vagas em frente ao Fórum Criminal para que seja instalada uma cabine externa de atendimento.
O protocolo drive-thru atenderá tanto ao Fórum Cível quanto ao Criminal e funcionará das 12h às 18h, na Rua Pedro Palácios, Cidade Alta, em frente ao Fórum Criminal de Vitória.
FILAS
No último dia 28, quando voltaram a correr os prazos processuais, até então suspensos devido à pandemia de Covid-19, longas filas foram registradas em diversos fóruns na Grande Vitória. Também houve episódios de aglomeração.