OAB-ES e Fórum de Vitória firmam parceria para melhorar atendimento

A presidente em exercício da OAB-ES, Anabela Galvão, e o secretário geral adjunto, Rodrigo Carlos de Souza, acompanharam pelo terceiro dia consecutivo, nesta quarta-feira (30/09), a retomada de atendimento presencial da Justiça aos advogados e jurisdicionados.
Em Vitória, o movimento havia diminuído substancialmente, mas ainda existia fila para entrar no Fórum. Dessa forma, visando agilizar as atividades forenses dos advogados, os representantes da OAB-ES se reuniram mais uma vez com o juiz diretor do Fórum de Vitória, Marcelo Menezes Loureiro, e firmaram parceria para dar apoio e facilitar o atendimento da advocacia e jurisdicionados.
Além do Protocolo Central ter passado a receber petições, sem prejuízo de recebimento pelas Varas, para quem optar por esta alternativa já existente, a Ordem propôs fazer adequações na sala do Protocolo Central para melhor atender aos advogados e garantir a estes e aos serventuários uma melhor qualidade de atendimento e proteção contra a disseminação da Covid-19.
Tais adequações na sala do Protocolo Central do Fórum de Vitória foram aceitas pelo Dr. Marcelo Loureiro e entraram em vigor na quarta-feira (30), mas ainda serão concluídas durante o próximo final de semana.
Contudo, mesmo durante as adequações, tanto o diretor do Fórum quanto os diretores da Ordem garantiram o rigoroso atendimento às normas sanitárias, a fim de evitar a proliferação do novo coronavírus.
A presidente da OAB-ES em exercício, Anabela Galvão, informou que essa é mais uma medida da Ordem no enfrentamento à pandemia e no retorno das atividades forenses presenciais. "Diante dos diversos transtornos ocorridos no retorno das atividades, em especial no Fórum de Vitória, onde advogadas e advogados enfrentaram dificuldades para protocolizar petições e ter acesso a processos, a Ordem propôs ao Juiz Diretor do Fórum de Vitória uma parceria. Ele foi sensível ao nosso pedido aceitou prontamente. O importante é o diálogo em prol da advocacia, afirmou Anabela Galvão.
O magistrado que dirige o Fórum de Vitória, Marcelo Menezes Loureiro, por sua vez, explicou que, atendendo à solicitação da OAB-ES, nós viabilizamos uma parceria para adequação do espaço e uma organização para que possamos atender a advocacia com todas as normas sanitárias. Vamos oportunizar para que os advogados também deem andamento e recebam suas petições no Protocolo Central, o que antes era feita somente nas Varas. Esse apoio da Ordem é de grande importância para o Poder Judiciário, para os advogados e para a sociedade.
Também presente desde segunda-feira (28) nas rodadas de diálogos em prol da melhoria no atendimento à advocacia e aos jurisdicionados, o secretário-geral adjunto da OAB-ES, Rodrigo Carlos de Souza, salientou que após três dias de muita luta e idas e vidas entre o TJES e vários Fóruns, foi possível construir uma parceria com a diretoria do Fórum de Vitória.
"Isso beneficiará não apenas a advocacia, mas toda a sociedade, afinal, o advogado é um instrumento de busca pelo direito, que pertence aos cidadãos. O Dr. Marcelo Loureiro é um magistrado sensível a isto e desde o início, quando o procuramos, sentou conosco e juntos, ele e a nossa diretoria seccional buscamos e encontramos um meio de, no mínimo, melhorar bastante o incômodo que a nossa categoria e os jurisdicionados enfrentaram no Fórum de Vitória. Vamos continuar monitorando e enfrentando todos os problemas, sempre no mesmo clima de cordialidade, para que os profissionais da advocacia tenham condições de desenvolver seu trabalho com dignidade."