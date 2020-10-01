OAB-ES e Fórum de Vitória firmam parceria para melhorar atendimento

O diretor do Fórum recebeu representantes da OAB-ES nesta quarta-feira (30/09) Crédito: OAB-ES/Divulgação

A presidente em exercício da OAB-ES, Anabela Galvão, e o secretário geral adjunto, Rodrigo Carlos de Souza, acompanharam pelo terceiro dia consecutivo, nesta quarta-feira (30/09), a retomada de atendimento presencial da Justiça aos advogados e jurisdicionados.

Em Vitória, o movimento havia diminuído substancialmente, mas ainda existia fila para entrar no Fórum. Dessa forma, visando agilizar as atividades forenses dos advogados, os representantes da OAB-ES se reuniram mais uma vez com o juiz diretor do Fórum de Vitória, Marcelo Menezes Loureiro, e firmaram parceria para dar apoio e facilitar o atendimento da advocacia e jurisdicionados.

Além do Protocolo Central ter passado a receber petições, sem prejuízo de recebimento pelas Varas, para quem optar por esta alternativa já existente, a Ordem propôs fazer adequações na sala do Protocolo Central para melhor atender aos advogados e garantir a estes e aos serventuários uma melhor qualidade de atendimento e proteção contra a disseminação da Covid-19.

Tais adequações na sala do Protocolo Central do Fórum de Vitória foram aceitas pelo Dr. Marcelo Loureiro e entraram em vigor na quarta-feira (30), mas ainda serão concluídas durante o próximo final de semana.

Contudo, mesmo durante as adequações, tanto o diretor do Fórum quanto os diretores da Ordem garantiram o rigoroso atendimento às normas sanitárias, a fim de evitar a proliferação do novo coronavírus.

A presidente da OAB-ES em exercício, Anabela Galvão, informou que essa é mais uma medida da Ordem no enfrentamento à pandemia e no retorno das atividades forenses presenciais. "Diante dos diversos transtornos ocorridos no retorno das atividades, em especial no Fórum de Vitória, onde advogadas e advogados enfrentaram dificuldades para protocolizar petições e ter acesso a processos, a Ordem propôs ao Juiz Diretor do Fórum de Vitória uma parceria. Ele foi sensível ao nosso pedido aceitou prontamente. O importante é o diálogo em prol da advocacia, afirmou Anabela Galvão.

O magistrado que dirige o Fórum de Vitória, Marcelo Menezes Loureiro, por sua vez, explicou que, atendendo à solicitação da OAB-ES, nós viabilizamos uma parceria para adequação do espaço e uma organização para que possamos atender a advocacia com todas as normas sanitárias. Vamos oportunizar para que os advogados também deem andamento e recebam suas petições no Protocolo Central, o que antes era feita somente nas Varas. Esse apoio da Ordem é de grande importância para o Poder Judiciário, para os advogados e para a sociedade.

Também presente desde segunda-feira (28) nas rodadas de diálogos em prol da melhoria no atendimento à advocacia e aos jurisdicionados, o secretário-geral adjunto da OAB-ES, Rodrigo Carlos de Souza, salientou que após três dias de muita luta e idas e vidas entre o TJES e vários Fóruns, foi possível construir uma parceria com a diretoria do Fórum de Vitória.