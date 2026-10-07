'Faltou': mensagem no site do TSE não significa que eleitor não votou

Na terça-feira (6), eleitores relataram nas redes sociais uma inconsistência ao consultar a situação eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na aba “Justificativa eleitoral”, na opção "Justificar ausência", alguns usuários encontraram o registro “Faltou” para o primeiro turno das eleições, mesmo tendo comparecido às urnas.
Na rede social X, capturas de tela com o registro começaram a circular e a levantar questionamentos. Um internauta relatou ter consultado sua situação eleitoral e encontrado o registro de ausência, apesar de ter votado no primeiro turno. “Fui conferir meu voto e mostra que eu não fui votar?? Eu fui votar e tenho o comprovante que fui até as urnas”, escreveu. A publicação teve mais de 9 mil compartilhamentos, com outros usuários relatando o mesmo problema.
Na plataforma “Fato ou Boato”, criada pelo TSE para desmentir notícias falsas e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral, o tribunal informou que os dados de comparecimento, ausência e justificativa referentes ao primeiro turno ainda estão em processamento. Por isso, o registro “Faltou” que aparece para alguns eleitores no sistema não é definitivo. A atualização das informações deve ser concluída até domingo (11).
“A indicação de ‘Faltou’ visualizada por algumas pessoas no Autoatendimento Eleitoral, especificamente na opção ‘Justificar ausência’, não corresponde a uma conclusão sobre sua presença ou ausência no primeiro turno. Os arquivos necessários à atualização do Cadastro Eleitoral ainda estão sendo processados.
Essa consulta trata do registro de comparecimento da pessoa à eleição. Quem compareceu à votação e visualizou a indicação anterior não precisa tomar nenhuma providência neste momento. A orientação é aguardar a conclusão do processamento até 11 de outubro”
Ainda assim, para evitar dúvidas e transtornos, o TSE alterou a mensagem exibida no site para “em processamento” e colocou um aviso:
“Atenção: a opção de justificativa permanece temporariamente disponível para todas as eleitoras e eleitores até a conclusão do processamento das informações de comparecimento, ausência e justificativa”.
Cerca de 639 mil eleitores capixabas não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições de 2026, de acordo com o TSE. A taxa de abstenção foi a maior registrada no Espírito Santo em eleições gerais desde 2002. Os dados, no entanto, se referem às ausências registradas no primeiro turno e não devem ser confundidos com o registro provisório “Faltou” que aparece no sistema do Tribunal Superior Eleitoral para eleitores que votaram.
*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Fernanda Dalmacio