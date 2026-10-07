'Faltou': mensagem no site do TSE não significa que eleitor não votou

“A indicação de ‘Faltou’ visualizada por algumas pessoas no Autoatendimento Eleitoral, especificamente na opção ‘Justificar ausência’, não corresponde a uma conclusão sobre sua presença ou ausência no primeiro turno. Os arquivos necessários à atualização do Cadastro Eleitoral ainda estão sendo processados.

Essa consulta trata do registro de comparecimento da pessoa à eleição. Quem compareceu à votação e visualizou a indicação anterior não precisa tomar nenhuma providência neste momento. A orientação é aguardar a conclusão do processamento até 11 de outubro”

Ainda assim, para evitar dúvidas e transtornos, o TSE alterou a mensagem exibida no site para “em processamento” e colocou um aviso:

“Atenção: a opção de justificativa permanece temporariamente disponível para todas as eleitoras e eleitores até a conclusão do processamento das informações de comparecimento, ausência e justificativa”.