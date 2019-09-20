Falência e recuperação: Vara do PIB Capixaba está de volta

A Vara de Falência de Vitória, apelidada "Vara do PIB Capixaba", que, está de volta. Resolução publicada pelo presidente da Corte, desembargador, nesta sexta-feira (20), estabelece a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, com abrangência, além da Capital, sobre Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão.

Mas ainda resta uma alteração. Antes a unidade abrigava, também, processos referentes a disputas societárias e demais assuntos relacionados a empresas. Era denominada 13ª Vara Cível Especializada Empresarial, de Recuperação Judicial e Falência de Vitória. Agora, as questões societárias serão distribuídas a outras varas cíveis.

A recuperação judicial e a falência, no entanto, seguem como especialização. Em julho, a unidade passou a se chamar apenas 13ª Vara Cível, igual às demais. Advogados que atuam na área pediram a revisão da medida. Como omostrou,

Em julho, o fim da Vara, apelidada de "Vara do PIB Capixaba", veio após suspeitas que pesam sobre dois juízes que já passaram por lá. Eles respondem a Processos Administrativos Disciplinares (PADs) no próprio TJES. A decisão de acabar com a Vara de falência partiu do Pleno, o conjunto dos desembargadores, do Tribunal.

E foi o próprio Pleno que decidiu rever o posicionamento, na quinta-feira (19), na pauta administrativa da sessão. "O Tribunal de Justiça entendeu que a Vara no formato especializada como vinha funcionando até o mês de julho, traria mais resultados do que diluir o tema nas Varas Cíveis da Capital. O formato delineado na nova resolução também está em sintonia com as diretrizes do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), no que tange a especialidade e a regionalização. Outro motivo é que a 13ª já atua no PJE, ou seja, os processos já tramitam no formato eletrônico", informou o TJES, por meio de nota.