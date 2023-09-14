Fábio Brasil Nery é eleito desembargador do Tribunal de Justiça do ES

Fábio Brasil Nery se emociona ao ser eleito desembargador do TJES pelo critério de merecimento Crédito: Ascom/TJES

O juiz Fábio Brasil Nery foi eleito, por unanimidade, para ocupar a cadeira de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) deixada com a aposentadoria de Jorge do Nascimento Viana, que completou 75 anos em agosto. O magistrado era um dos 16 candidatos à vaga e recebeu voto de todos os presentes, durante sessão do Pleno do TJES realizada na tarde desta quinta-feira (14).

Fábio Nery já ocupou cadeira de desembargador substituto anteriormente e, agora, foi promovido pelo critério de merecimento. Essa é a terceira vez consecutiva em que ele figura na lista de mais votados para uma vaga de desembargador e, mesmo que não fosse o primeiro da lista, teria ficado com a vaga, já que a legislação obriga a promoção do juiz que aparecer três vezes seguidas na lista de merecimento.

Além dele, completam a lista tríplice como mais votados na tarde desta quinta-feira os juízes Aldary Nunes Junior e Délio José Rocha Sobrinho. O Juiz Jaime Ferreira Abreu, convocada para a vaga de Viana enquanto aguardava a eleição, não conseguiu entrar na lista.

Após o encerramento da votação, Fábio Nery foi convocado pelo presidente do TJES, Fabio Clem, a tomar posse administrativa como desembargador e já começou a atuar no cargo de maneira efetiva ainda na sessão desta quinta-feira.

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