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Merecimento

Fábio Brasil Nery é eleito desembargador do Tribunal de Justiça do ES

Magistrado foi escolhido nesta quinta-feira (14) para a cadeira aberta com a aposentadoria do desembargador Jorge do Nascimento Viana no TJES
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

14 set 2023 às 16:27

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 16:27

Fábio Brasil Nery é eleito desembargador do TJES pelo critério de merecimento
Fábio Brasil Nery se emociona ao ser eleito desembargador do TJES pelo critério de merecimento Crédito: Ascom/TJES
O juiz Fábio Brasil Nery foi eleito, por unanimidade, para ocupar a cadeira de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) deixada com a aposentadoria de Jorge do Nascimento Viana, que completou 75 anos em agosto. O magistrado era um dos 16 candidatos à vaga e recebeu voto de todos os presentes, durante sessão do Pleno do TJES realizada na tarde desta quinta-feira (14).
Fábio Nery já ocupou cadeira de desembargador substituto anteriormente e, agora, foi promovido pelo critério de merecimento. Essa é a terceira vez consecutiva em que ele figura na lista de mais votados para uma vaga de desembargador e, mesmo que não fosse o primeiro da lista, teria ficado com a vaga, já que a legislação obriga a promoção do juiz que aparecer três vezes seguidas na lista de merecimento.  
Além dele, completam a lista tríplice como mais votados na tarde desta quinta-feira os juízes Aldary Nunes Junior e Délio José Rocha Sobrinho. O Juiz Jaime Ferreira Abreu, convocada para a vaga de Viana enquanto aguardava a eleição, não conseguiu entrar na lista.
Após o encerramento da votação, Fábio Nery foi convocado pelo presidente do TJES, Fabio Clem, a tomar posse administrativa como desembargador e já começou a atuar no cargo de maneira efetiva ainda na sessão desta quinta-feira.
Fábio Brasil Nery é eleito desembargador do Tribunal de Justiça do ES

Currículo

Até a eleição para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça deixada por Viana, Fábio Brasil Nery atuava como juiz auxiliar da vice-presidência do Judiciário capixaba desde 2022. No biênio anterior, ele foi um dos juízes auxiliares da presidência da Corte.

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