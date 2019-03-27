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Vereador afastado

Ex-presidente da Câmara de São Gabriel da Palha é preso

Vereador afastado Tiago dos Santos e um assessor foram levados ao CDP de São Domingos do Norte

Publicado em 

26 mar 2019 às 23:28

Publicado em 26 de Março de 2019 às 23:28

Fachada da Câmara de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Divulgação
O ex-presidente da Câmara de São Gabriel da Palha Tiago dos Santos (PP) e um assessor da prefeitura, Fábio Júnior das Neves, foram presos nesta terça-feira (26). Segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ambos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, outra cidade da região Noroeste.
Os dois, junto com o ex-segundo-secretário Wagner Lucas dos Santos (SD), são investigados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por irregularidades administrativas. No ano passado, eles teriam requerido R$ 10 mil a um empresário, em troca de influenciar a prefeita para contratá-lo para realizar a festa de aniversário da cidade.
No último dia 8 de março, a Câmara de São Gabriel da Palha recebeu a decisão da Justiça de que Tiago dos Santos (PP) e Wagner Lucas dos Santos (SD) deveriam ser afastados dos cargos. Um dia antes, o Legislativo municipal havia aprovado a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso internamente.
Em nota, o MPES, por meio da Promotoria de Justiça de São Gabriel da Palha, informou que foram decretadas as prisões preventivas do vereador do município, Tiago dos Santos, e do assessor da prefeitura, Fábio Júnior das Neves, com base em procedimento investigatório criminal instaurado pelo próprio órgão. O processo relacionado ao caso tramita sob sigilo. 
 

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