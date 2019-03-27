Ex-presidente da Câmara de São Gabriel da Palha é preso

O ex-presidente da Câmara deTiago dos Santos (PP) e um assessor da prefeitura, Fábio Júnior das Neves, foram presos nesta terça-feira (26). Segundo informações da, ambos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de, outra cidade da região

Os dois, junto com o ex-segundo-secretário Wagner Lucas dos Santos (SD), são. No ano passado, eles teriam requerido R$ 10 mil a um empresário, em troca de influenciar a prefeita para contratá-lo para realizar a festa de aniversário da cidade.

No último dia 8 de março, a Câmara de São Gabriel da Palha recebeu a decisão da Justiça de quedos cargos. Um dia antes, o Legislativo municipal havia aprovado apara investigar o caso internamente.

Em nota, o MPES, por meio da Promotoria de Justiça de São Gabriel da Palha, informou que foram decretadas as prisões preventivas do vereador do município, Tiago dos Santos, e do assessor da prefeitura, Fábio Júnior das Neves, com base em procedimento investigatório criminal instaurado pelo próprio órgão. O processo relacionado ao caso tramita sob sigilo.