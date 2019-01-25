Ex-presidente da Câmara de Aracruz é condenado a 24 anos de prisão

De acordo com o processo proposto pelo, em dezembro de 2007, a Câmara aprovou o ato que previa a incorporação dos índices de 11,98% sobre os vencimentos dos servidores efetivos e comissionados. Mas, de acordo com o documento, as verbas só foram efetivamente liberadas em setembro de 2008, na gestão do então presidente Ismael, que condicionou o pagamento dos valores apenas aos servidores que concordassem em repassar a ele o percentual de 6%. Segundo o MP, o objetivo final era garantir a quantia de R$ 30 mil para custear a campanha eleitoral da esposa, Ozair Gonçalves Coutinho Auer.