ES lidera ranking de transparência em contratações durante pandemia

O Espírito Santo é o primeiro Estado da federação no Ranking de Transparência em Contratações Emergenciais durante a pandemia do novo coronavírus. O estudo, realizado pela ONG Transparência Internacional, avalia como os portais dos 26 governos estaduais e do Distrito Federal divulgam informações sobre contratações emergenciais de forma fácil e ágil. No levantamento sobre as capitais brasileiras, Vitória aparece na quinta melhor colocação dentro dos mesmos critérios.
A avaliação foi realizada no dia 21 de maio de 2020, com período de coleta entre 12 e 19 de maio. Com o resultado do levantamento, foi atribuída uma pontuação de 0 a 100 pontos, em que os mais transparentes são aqueles que mais se aproximam da nota máxima. O Estado capixaba alcançou quase o índice máximo, com 97,4 pontos, considerado "ótimo" pela realizadora da pesquisa. Em seguida, com a mesma classificação, aparecem o Distrito Federal (88,6 pontos), Goiás (84,8 pontos) e Paraná (81 pontos).
O governador Renato Casagrande (PSB) utilizou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (21) para comemorar o resultado. "É com trabalho que superaremos sempre a mentira", afirmou o chefe do Executivo capixaba.
As informações sobre compras públicas realizadas no Estado nomes das empresas contratadas, valores, descrição dos itens, entre outros dados estão disponíveis em site no governo estadual.
O Estado também aparece na primeira posição no ranking elaborado pela Open Knowledge Brasil (OKBr), por ter maior transparência na disponibilização dos dados sobre a Covid-19.
VITÓRIA ESTÁ EM 5º LUGAR ENTRE AS CAPITAIS
No mesmo período de coleta, a ONG Transparência Internacional também coletou os dados das 26 capitais, de como divulgam informações sobre contratações emergenciais de forma fácil e ágil. Neste recorte, Vitória também aparece bem colocada no ranking, figurando na 5º colocação, com 60,7 pontos, índice "bom". A capital capixaba só perde para Fortaleza (62 pontos), Rio Branco (65,8 pontos), Goiânia (83,5 pontos) e João Pessoa (88,6 pontos).