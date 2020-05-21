ES lidera ranking de transparência em contratações durante pandemia

A avaliação foi realizada no dia 21 de maio de 2020, com período de coleta entre 12 e 19 de maio. Com o resultado do levantamento, foi atribuída uma pontuação de 0 a 100 pontos, em que os mais transparentes são aqueles que mais se aproximam da nota máxima. O Estado capixaba alcançou quase o índice máximo, com 97,4 pontos, considerado "ótimo" pela realizadora da pesquisa. Em seguida, com a mesma classificação, aparecem o Distrito Federal (88,6 pontos), Goiás (84,8 pontos) e Paraná (81 pontos).