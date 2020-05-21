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ES lidera ranking de transparência em contratações durante pandemia

A ONG Transparência Internacional avaliou a divulgação das informações sobre contratações emergenciais dos 26 Estados e do Distrito Federal. Entre as capitais, Vitória ocupa o 5º lugar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 13:37

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 13:37

Site exclusivo sobre as ações tomadas durante o coronavírus, criado pelo governo estadual, é principal meio de divulgação dos dados durante a pandemia
Site sobre as ações tomadas durante o coronavírus, criado pelo governo estadual, é principal meio de divulgação dos dados durante a pandemia Crédito: Reprodução
Espírito Santo é o primeiro Estado da federação no Ranking de Transparência em Contratações Emergenciais durante a pandemia do novo coronavírus. O estudo, realizado pela ONG Transparência Internacional, avalia como os portais dos 26 governos estaduais e do Distrito Federal divulgam informações sobre contratações emergenciais de forma fácil e ágil. No levantamento sobre as capitais brasileiras, Vitória aparece na quinta melhor colocação dentro dos mesmos critérios. 
A avaliação foi realizada no dia 21 de maio de 2020, com período de coleta entre 12 e 19 de maio. Com o resultado do levantamento, foi atribuída uma pontuação de 0 a 100 pontos, em que os mais transparentes são aqueles que mais se aproximam da nota máxima. O Estado capixaba alcançou quase o índice máximo, com 97,4 pontos, considerado "ótimo" pela realizadora da pesquisa. Em seguida, com a mesma classificação, aparecem o Distrito Federal (88,6 pontos), Goiás (84,8 pontos) e Paraná (81 pontos).
O governador Renato Casagrande (PSB) utilizou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (21) para comemorar o resultado.  "É com trabalho que superaremos sempre a mentira", afirmou o chefe do Executivo capixaba.
As informações sobre compras públicas realizadas no Estado  nomes das empresas contratadas, valores, descrição dos itens, entre outros dados  estão disponíveis em site no governo estadual.  
Estado também aparece na primeira posição no ranking elaborado pela Open Knowledge Brasil (OKBr), por ter maior transparência na disponibilização dos dados sobre a Covid-19. 

VITÓRIA ESTÁ EM 5º LUGAR ENTRE AS CAPITAIS

No mesmo período de coleta, a ONG Transparência Internacional também coletou os dados das 26 capitais, de como divulgam informações sobre contratações emergenciais de forma fácil e ágil. Neste recorte, Vitória também aparece bem colocada no ranking, figurando na 5º colocação, com 60,7 pontos, índice "bom". A capital capixaba só perde para Fortaleza (62 pontos), Rio Branco (65,8 pontos), Goiânia (83,5 pontos) e João Pessoa (88,6 pontos). 

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