Em Vitória, juiz da Lava Jato critica individualismo do STF

Bretas participa de aula magna inaugural da Escola Superior de Magistratura do Espírito Santo Crédito: Vinícius Valfré

Responsável por julgar processos da Lava Jato no Rio de Janeiro, o juiz federal Marcelo Bretas criticou, em palestra em Vitória nesta sexta-feira (08), o "individualismo exagerado" no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Há individualismo exagerado e pouca preocupação com o colegiado. Sempre tive satisfação em seguir a orientação do STF, mas não há orientação. Há desorientação. Esse subjetivismo não é bom", declarou.

Bretas participa de aula magna inaugural da Escola Superior de Magistratura do Espírito Santo, que ocorre no Tribunal de Justiça do Estado (TJES).

Decisões monocráticas de ministros do STF, de grande repercussão, costumam ser criticadas por especialistas e são apontadas como fatores geradores de insegurança jurídica.

Ao fazer a crítica à Suprema Corte, Marcelo Bretas sublinhou estar em "ambiente acadêmico" e, por isso, não havia porque "temer represálias".

JUDICIÁRIO VALORIZADO