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Crítica

Em Vitória, juiz da Lava Jato critica individualismo do STF

Marcelo Bretas participa de aula magna inaugural da Escola Superior de Magistratura do Espírito Santo nesta sexta-feira (08)
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

08 fev 2019 às 13:07

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 13:07

Bretas participa de aula magna inaugural da Escola Superior de Magistratura do Espírito Santo Crédito: Vinícius Valfré
Responsável por julgar processos da Lava Jato no Rio de Janeiro, o juiz federal Marcelo Bretas criticou, em palestra em Vitória nesta sexta-feira (08), o "individualismo exagerado" no Supremo Tribunal Federal (STF).
"Há individualismo exagerado e pouca preocupação com o colegiado. Sempre tive satisfação em seguir a orientação do STF, mas não há orientação. Há desorientação. Esse subjetivismo não é bom", declarou.
Bretas participa de aula magna inaugural da Escola Superior de Magistratura do Espírito Santo, que ocorre no Tribunal de Justiça do Estado (TJES).
Decisões monocráticas de ministros do STF, de grande repercussão, costumam ser criticadas por especialistas e são apontadas como fatores geradores de insegurança jurídica.
Ao fazer a crítica à Suprema Corte, Marcelo Bretas sublinhou estar em "ambiente acadêmico" e, por isso, não havia porque "temer represálias".
JUDICIÁRIO VALORIZADO
Na aula aberta para um público formado por desembargadores, juízes, assessores e estudantes de Direito, o juiz federal também destacou que o Brasil vive um "momento especial" e que "a imagem do Judiciário tem sido valorizada nos últimos anos".

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