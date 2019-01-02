Em posse, Moro promete medidas de combate à corrupção

Cerimonia de transmissão do cargo de Ministro da Justiça para Sergio Moro, no Palácio da Justiça Crédito: GABRIELA BILO / ESTADÃO

Ao assumir o comando do Ministério da Justiça nesta quarta, o ex-juiz Sergio Moro anunciou que pretende por em prática medidas para combater a corrupção e violência no Brasil. Entre elas estão operações que a Polícia Federal possa fazer à paisana, para facilitar que envolvidos em crimes negociem delação premiada em troca de benefício.

— O brasileiro tem o direito de viver sem a sensação que está sendo roubado e enganado pelos seus representantes nas mais diferentes esferas de poder.

O ministro reiterou medidas já anunciadas por ele como a restrição da progressão de regime prisional para integrantes de organizações criminosas e o cumprimento da pena após a condenação em segunda instancia. Moro não fixou uma meta, mas deixou claro que todos os esforços do ministério serão direcionados para reduzir as taxas de homicídios no Brasil.

Moro tomou posse com ministro da Justiça do governo Bolsonaro com a presença de autoridades e sob flashes de fãs. Enquanto os ministros da Defesa Raul Jungmann, e da Justiça Torquato Jardim, discursavam sobre a transmissão de seus cargos para Moro, que concentrará as duas pastas, um pequeno público localizado no mezanino posava para selfies com o ex-juiz fundo.