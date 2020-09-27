"O TRE vai agir com rigor em situações de autodeclaração falsa"

O TSE aprovou o plano de segurança sanitária, que foi elaborado com o auxílio dos hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein, e também da Fiocruz. No plano aprovado pelo TSE, foram estabelecidas quatro premissas básicas para segurança. São elas o distanciamento físico, a proteção cobrindo boca e nariz, a higienização das mãos e superfícies e o isolamento das pessoas infectadas. Os mesários também contarão com proteção. Eles usarão máscara, proteção facial conhecida como "face shield", receberão álcool gel e serão orientados para manterem o distanciamento mínimo dos demais membros da mesa. A biometria foi dispensada, por proposta do Colégio de Presidentes dos Tribunais Eleitorais e acolhida pelo TSE. O eleitor, por sua vez, terá que exibir seu título ao mesário. E se o mesário tiver dúvida na identidade do eleitor, poderá solicitar que o eleitor tire a máscara para conferir identidade e poderá questioná-lo sobre seus dados pessoais, como, por exemplo, a data de nascimento. Serão confeccionados e distribuídos cartazes com instruções de segurança. Os horários de votação serão ampliados, das 7h às 17h, e maiores de 60 anos terão preferência das 7h às 10h. Neste horário, os demais eleitores não estarão impedidos de votar, mas recomenda-se que respeitem a preferência e que compareçam a partir das 10h.