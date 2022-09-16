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Disputa para o Senado

Eleições 2022: colunista de A Gazeta entrevista Gilberto Campos

Candidato ao Senado pelo Psol, o servidor aposentado é o último entrevistado da série de sabatinas conduzida por Letícia Gonçalves
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

16 set 2022 às 18:53

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 18:53

Encerrando a série de sabatinas que A Gazeta promoveu ao longo desta semana com candidatos ao Senado Federal no Espírito Santo, o servidor público aposentado Gilberto Campos (Psol) é o entrevistado desta sexta-feira (16).  Conduzida pela colunista de Política Letícia Gonçalves, a entrevista será realizada das 19h às 19h30, com transmissão ao vivo pelo site A Gazeta, bem como pelas páginas do veículo no Facebook, no Instagram e no YouTube. Acompanhe:
Também estiveram no bate-papo a senadora Rose de Freitas (MDB), o deputado estadual Erick Musso (Republicanos) e o pastor Nelson Junior (Avante). O ex-senador Magno Malta (PL) foi chamado para a sabatina, mas disse que tinha compromisso de campanha e não aceitou participar.
Foram convidados os candidatos de partidos que têm ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. As entrevistas seguem a ordem da pontuação na última pesquisa Ipec, divulgada no dia 2 de setembro.
Os candidatos respondem a perguntas que permitam que se apresentem, falem do que pretendem fazer caso sejam eleitos e também a questionamentos críticos envolvendo suas trajetórias, atuação política e propostas. Caso o candidato não compareça no dia determinado, será divulgada uma nota informando que ele confirmou participação e não compareceu, perdendo o direito de participar em outra data.

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