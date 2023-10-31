Domingos Taufner é eleito presidente do Tribunal de Contas do ES

Domingos Taufner foi eleito novo presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo Crédito: TCES/Divulgação

Taufner substituirá a cadeira atualmente ocupada pelo conselheiro Rodrigo Chamoun, que está em seu segundo mandato e assumirá, no próximo ano, a diretoria da Escola de Contas Públicas do tribunal pelo mesmo período.

“Será uma gestão em prol da efetividade do controle externo, potencializando o trabalho de todos aqui – todos os conselheiros, titulares, substitutos, Ministério Público de Contas, área técnica, servidores e servidoras efetivos e comissionados, além, é claro, da parceria com entidades externas”, declarou Taufner, após a votação.

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha assumirá a vice-presidência no próximo biênio. Já o cargo de corregedor será ocupado pelo conselheiro Sergio Aboudib.

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