Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo comando

Domingos Taufner é eleito presidente do Tribunal de Contas do ES

Conselheiro vai comandar a Corte no biênio 2024/2025; atual presidente, Rodrigo Chamoun assumirá, no próximo ano, a diretoria da Escola de Contas Públicas do tribunal
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

31 out 2023 às 15:42

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 15:42

Domingos Taufner, novo presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
Domingos Taufner foi eleito novo presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo Crédito: TCES/Divulgação
O conselheiro Domingos Augusto Taufner foi eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em sessão realizada na tarde desta terça-feira (31), para o biênio 2024/2025.
Taufner substituirá a cadeira atualmente ocupada pelo conselheiro Rodrigo Chamoun, que está em seu segundo mandato e assumirá, no próximo ano, a diretoria da Escola de Contas Públicas do tribunal pelo mesmo período.
“Será uma gestão em prol da efetividade do controle externo, potencializando o trabalho de todos aqui – todos os conselheiros, titulares, substitutos, Ministério Público de Contas, área técnica, servidores e servidoras efetivos e comissionados, além, é claro, da parceria com entidades externas”, declarou Taufner, após a votação.
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha assumirá a vice-presidência no próximo biênio. Já o cargo de corregedor será ocupado pelo conselheiro Sergio Aboudib.
Domingos Taufner é eleito presidente do Tribunal de Contas do ES
Após duas tentativas de votação, o pleito que definiria o novo ouvidor da Corte de Contas terminou sem vencedores. De acordo com o regimento, haverá nova eleição na segunda sessão ordinária após a vacância em janeiro.

Veja Também

Atos golpistas: STF condena pedreiro capixaba a 13 anos de prisão

Cidade do Sul do ES aumenta salário de vereadores, prefeito e vice

Prefeitura de Vitória terá plano de demissão voluntária para celetistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

TCES Contas Públicas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados