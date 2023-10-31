O conselheiro Domingos Augusto Taufner foi eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em sessão realizada na tarde desta terça-feira (31), para o biênio 2024/2025.
Taufner substituirá a cadeira atualmente ocupada pelo conselheiro Rodrigo Chamoun, que está em seu segundo mandato e assumirá, no próximo ano, a diretoria da Escola de Contas Públicas do tribunal pelo mesmo período.
“Será uma gestão em prol da efetividade do controle externo, potencializando o trabalho de todos aqui – todos os conselheiros, titulares, substitutos, Ministério Público de Contas, área técnica, servidores e servidoras efetivos e comissionados, além, é claro, da parceria com entidades externas”, declarou Taufner, após a votação.
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha assumirá a vice-presidência no próximo biênio. Já o cargo de corregedor será ocupado pelo conselheiro Sergio Aboudib.
Domingos Taufner é eleito presidente do Tribunal de Contas do ES
Após duas tentativas de votação, o pleito que definiria o novo ouvidor da Corte de Contas terminou sem vencedores. De acordo com o regimento, haverá nova eleição na segunda sessão ordinária após a vacância em janeiro.