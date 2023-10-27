Cidade do Sul do ES aumenta salário de vereadores, prefeito e vice

Imagens da sessão ordinária do dia 17 de outubro, na Câmara de Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/Youtube

Vereadores de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo, aprovaram o aumento do salário dos parlamentares para a legislatura 2025/2028. A votação ocorreu em bloco, quando o projeto é apreciado junto com outras matérias, e durou menos de cinco minutos, em sessão ordinária realizada no último dia 17.

No caso dos vereadores, o salário passará de R$ 4.526,00 para R$ 7.800,00, o que equivale a um aumento de 72,3% para a próxima legislatura. Já o vencimento do prefeito terá um reajuste de 42,3% e saltará de R$ 11.800,00 para R$ 16.800,00, e o do vice-prefeito, de R$ 6.466,00 para R$ 9.800,00 – aumento de 51,5%. Os novos salários foram propostos pela Comissão de Finanças, por meio dos projetos de lei 079/2023 e 080/2023.

Vídeos da sessão do dia 17 de outubro, primeira e única vez em que a matéria foi discutida em plenário, mostram que a apresentação dos PLs foi feita em apenas quatro minutos e, no final da sessão, as propostas foram votadas e aprovadas em bloco, junto com mais cinco projetos, também em menos de cinco minutos. Os novos salários foram sancionados pelo prefeito de Mimoso do Sul, Peter Nogueira da Costa (Republicanos), e publicado no Diário Oficial dois dias depois, em 19 de outubro.

Procurado, o presidente da Câmara de Mimoso do Sul, Alcimar Peruzini (Republicanos), não quis se posicionar sobre o assunto. O vereador Sebastião Nen Sarte (Solidariedade), integrante da Comissão de Finanças, pasta que propôs os projetos de lei, informou apenas que o salário não tem reajuste há mais de 12 anos.

“Eu tenho três mandatos de vereador. Hoje ganho R$ 3.810. Em janeiro de 2013, ganhava R$ 3.828s. Em 2013, o salário mínimo era R$ 624. Em 2023, o salário mínimo é R$ 1.320”, argumentou.