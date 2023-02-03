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Após denúncias

Do Val chama clã Bolsonaro de "parceiraço" e depoimento na PF de "reunião de amigos"

Desde a madrugada de quinta-feira (2), o senador do Espírito Santo tem disseminado várias versões sobre uma proposta que teria recebido para participar de uma investida golpista
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 fev 2023 às 17:06

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 17:06

Do Val diz que filhos de Bolsonaro são
Do Val diz que filhos de Bolsonaro são "parceiraços" e chama depoimento à PF de "reunião de amigos" Crédito: Instagram/Reprodução
Desde a madrugada de quinta-feira (2), o senador do Espírito Santo Marcos Do Val (Podemos) tem disseminado várias versões sobre uma proposta que teria recebido do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para participar de uma investida golpista contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, também ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), a fim de invalidar o resultado das eleições de 2022.
Após declarar, na madrugada de quinta (2), que Bolsonaro havia tentado coagi-lo, recuou e disse que a ideia havia partido de Silveira, embora o ex-presidente tenha ficado em silêncio durante o encontro, sem demonstrar qualquer contrariedade em relação ao esquema proposto. Nesta sexta-feira (3), em vídeo publicado nas redes sociais, Do Val declarou que os filhos do ex-presidente são “parceiraços” e que o depoimento prestado à Polícia Federal na quinta-feira (2) foi como uma “reunião de amigos”.
“Não tem movimento nenhum de tentar descredibilizar o presidente, não tem absolutamente nada nesse sentido. Porque o próprio Flavio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o (ex-) presidente (Jair Bolsonaro), os ministros, eu quero aqui agradecer o apoio de todos, do Flavio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, dos ex-ministros, que estão apoio dando nos bastidores.”
Durante o vídeo, o senador capixaba enfatizou ainda que há um esquema para mostrá-lo como se “estivesse traindo a direita, traindo os bolsonaristas e isso, gente, é uma forma que estão tendo de acabar com a minha reputação e a minha posição perante a vocês”. Em um dos primeiros vídeos publicados por Do Val na quinta (2), ele relatou “ficar puto” quando era chamado de bolsonarista.
Ainda na publicação, insistiu que o PL lhe convidou para integrar o partido, mas que “não era o momento”. Em contato com a reportagem, a assessoria de Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla, afirmou que foi Marcos do Val "que procurou o partido e pediu para se filiar ao PL".
A previsão inicial era de que ele assinasse a ficha para entrar no partido na quinta-feira (2). A assessoria do presidente do PL disse ainda que Valdemar Costa Neto conversou com Magno Malta (PL-ES) sobre o pedido e que ele foi contra a filiação, mas que "como o PL estava perdendo senadores, Valdemar, que disse nunca antes ter conversado com Do Val, concordou em recebê-lo e aceitar seu pedido de filiação”. A filiação não foi efetivada.
Do Val prestou depoimento à Polícia Federal sobre a reunião com Bolsonaro e Silveira ainda na quinta-feira (2) e chamou o episódio de “reunião de amigos”.
“Por conta do meu passado, de lidar e treinar policiais, encontrei muitos amigos. Não foi nem um depoimento como uma testemunha normal, foi uma reunião de amigos em que nós conseguimos colocar todo o passo a passo, mostrei toda a conversa minha com o ministro e com Daniel. Não mostrei, não autorizei nenhuma conversa do presidente Bolsonaro, nenhuma conversa minha com Flávio Bolsonaro, nem Eduardo Bolsonaro.”
E complementou: “Bolsonaro tá (sic) sendo comunicado, gentilmente disponibilizou o ministro da comunicação dele. Flávio Bolsonaro, parceiraço, Eduardo Bolsonaro, parceiraço… Fiquem tranquilos porque estamos trabalhando de forma estratégica.”

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